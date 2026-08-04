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Naomi Osaka, četvorostruka grend slem šampionka, priznala je nedavno da je zaljubljena.

Naomi Osaka trenutno zauzima 13. mesto na WTA listi, a pre sedam godina bila je najbolja teniserka na svetu.

Naomi Osaka okrenula novu stranicu u životu Foto: Profimedia

Bivša ljubav je prošlost

Naomi Osaka (28) nije teniserka koja voli da u javnosti priča o privatnom životu, posebno o svojim ljubavima. Godinu i po dana nakon što je potvrdila raskid sa ocem svoje bebe Kordeom, Naomi Osaka je otkrila da ima novog dečka!

U razgovoru sa novinarima na Mubadala Di Si openu u Vašingtonu, četvorostruka grend slem šampionka ležerno je pomenula da je u vezi i da joj je dečko iz grada, piše Tennis Channel. Bivša svetska teniserka broj 1 Osaka počela je da se zabavlja sa reperom Kordeom 2019. godine. Par je dobio ćerku Šai u julu 2023. godine, ali posle nekog vremena, počele su da kruže glasine o raskidu, jer su fanovi primetili odsustvo zajedničkih pojavljivanja i objava na društvenim mrežama.

Naomi Osaka sa bivšim dečkom Kordeom Foto: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Vašington magični grad

Početkom januara 2025. godine, Naomi Osaka je konačno potvrdila raskid objavom na društvenim mrežama, i od tada se Korde retko, ako ikada, javno pominje u vezi sa njom.

Nakon što je stigla do svog prvog polufinala u Vašingtonu u tri nastupa, nakon teško izvojevane pobede od 4:6, 6:4, 6:3 nad Elizabetom Kočareto, Osaka je iznenadila sve usputno nagoveštavajući svog novog dečka tokom intervjua za Tenis kanal.

Na pitanje o posebnoj vezi koju oseća sa gradom Vašingtonom, Osaka, noseći fuksija verziju svog cvetnog vimbldonskog izgleda, odgovorila je bez mnogo oklevanja:

- Mislim, očigledno, ne znam da li treba da kažem partner, ili moj dečko. Njegova porodica je odavde. On je malo odrastao ovde.

1/5 Vidi galeriju Naomi Osaka Foto: Printskrin/Instagram

Japanka odrasla u SAD

Gde je u Okružnom veću odrastao, pitao je novinar. Virdžinija, Merilend ili Distrikt?

- Čekajte, padam na testu. Čekajte. Rekao mi je više puta. Ne, sigurno... u Distriktu, u Vašingtonu? Da, sigurno to - odgovorila je Osaka.

Naomi Osaka rođena je 16. oktobar 1997. godine u Japanu. Kada je imala tri godine, njena porodica se preselila na Long Ajlend u Njujorku, a kasnije na Floridu. Njena majka Tamaki Osaka je Japanka. Otac je Leonard Fransoa, Amerikanac poreklom sa Haitija. Studirao je u Njujorku pre nego što se preselio u Japan, gde je i upoznao Tamaki.

Porodica njene majke je prvobitno teško prihvatila vezu sa strancem tamne puti, što je dovelo do višegodišnjeg otuđenja. Naomi i njena sestra Mari nose majčino prezime radi lakšeg života i snalaženja u Japanu tokom detinjstva. Naomi je imala japansko i američko državljanstvo, ali je pred svoj 22. rođendan izabrala japansko kako bi predstavljala Japan na Olimpijskim igrama u Tokiju.