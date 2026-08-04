Slušaj vest

Prema navodima tamošnjih novinara, Siner je tokom prepodneva obavio preglede, a njegov tim je reagovao po hitnom postupku. Fizioterapeut italijanskog tenisera navodno je čak prekinuo odmor kako bi se vratio i učestvovao u dijagnostici.

Za sada nije poznato zbog čega je prvi reket sveta završio u klinici. Nema potvrde da li je reč o rutinskom pregledu ili o povredi, ali je izvesno da je Siner ostao na dodatnim ispitivanjima.

Ukoliko se ispostavi da je problem ozbiljnije prirode, vremena za oporavak do US Opena neće biti mnogo. To bi predstavljalo veliki udarac za organizatore turnira, posebno imajući u vidu da je i nastup Karlosa Alkaraza pod znakom pitanja.

Siner je prethodnih dana boravio u Monaku, gde je odmarao posle sezone na betonu, a poput Novaka Đokovića preskočio je Masters u Montrealu.

Ne propustiteTenisŠOK VESTI IZ SVETA TENISA! Đoković i Siner u istom trenutku odustali od turnira!
Janik Siner i Novak Đoković
Tenis"REKAO SAM SINERU SVE! A, ONDA JE POČEO DA ME POBEĐUJE..." Đoković otkrio šokantnu priču! Do detalja je Janiku i njegovom treneru rekao šta mora da se popravi!
Janik Siner i Novak Đoković
TenisREKORDNA ZARADA, ALI I SUROVI POREZI! Janik Siner osvojio Vimbldon, a Britancima mora da plati OZBILJNU CIFRU!
Janik Siner
TenisVELIKE PROMENE U VRHU SVETSKOG TENISA! Siner dominira, ali ga Alkaraz više ne prati! Evo gde se nalazi Đoković!
Novak Đoković Vimbldon 2025 polufinale

00:33
Janik Siner se nije poklonio princezi od Velsa  Izvor: Arena 1 Premium