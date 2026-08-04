Ženska juniorska teniska reprezentacija Srbije plasirala se u finale Letnjeg ekipnog prvenstva Evrope, pošto su u francuskom Granvilu pobedile Češku sa 2:0.
Tenis
BRAVO, DEVOJKE! Srbija se bori za evropsko zlato!
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Prvi bod Srbiji donela je Lana Virc, koja je bila bolja od Čehinje Sofije Marešove sa 6:2, 6:3, dok je odlučujuću pobedu ostvarila Anastasija Cvetković, koja je savladala Terezu Hermanovu sa 7:5, 6:3, preneo je Teniski savez Srbije.
Srbija će u finalu juniorskog Evropskog prvenstva igrati protiv Mađarske.
(Beta)
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