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Prvi bod Srbiji donela je Lana Virc, koja je bila bolja od Čehinje Sofije Marešove sa 6:2, 6:3, dok je odlučujuću pobedu ostvarila Anastasija Cvetković, koja je savladala Terezu Hermanovu sa 7:5, 6:3, preneo je Teniski savez Srbije.

Srbija će u finalu juniorskog Evropskog prvenstva igrati protiv Mađarske.

(Beta)

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Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir