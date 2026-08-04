Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u drugo kolo mastersa u Montrealu, pošto je poražen od argentinskog igrača Huana Manuela Serundola sa 4:6, 2:6.
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HAMAD BEZ ŠANSE U MONTREALU: Serundolo ekspresno izbacio Srbina
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Meč Serundola i Međedovića, 52. i 73. igrača sveta, trajao je sat i 16 minuta.
U prvom setu jedini brejk viđen je u sedmom gemu, dok je u drugom delu igre Serundolo dva puta oduzeo servis srpskom igraču - u prvom i petom gemu.
Serundolo se u drugom kolu mastersa u Kanadi sastaje sa devetim nosiocem Norvežaninom Kasperom Rudom.
(Beta)
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