Slušaj vest

Meč Serundola i Međedovića, 52. i 73. igrača sveta, trajao je sat i 16 minuta.

U prvom setu jedini brejk viđen je u sedmom gemu, dok je u drugom delu igre Serundolo dva puta oduzeo servis srpskom igraču - u prvom i petom gemu.

Serundolo se u drugom kolu mastersa u Kanadi sastaje sa devetim nosiocem Norvežaninom Kasperom Rudom.

(Beta)

Ne propustiteTenisŠOK ZA TENISKI SVET: Prvi reket planete hitno hospitalizovan!
Janik Siner
Tenis"SLOBODNO, SAMO IZVOLITE" Sabalenka zagrmela zbog novog pravila! Testiraće je da li je žensko? Evo šta ona ima da poruči...
Arina Sabalenka u bikiniju
TenisPOZNATA TENISERKA POSLE RASKIDA I ROĐENJA DETETA OTKRILA DA IMA NOVOG DEČKA: To je sve iznenadilo, jer nikada ne priča o privatnom životu!
profimedia-1120029578naoimi.jpg
TenisMIŠIN MARATON ZA TRIJUMF! Kecmanović preživeo dramu u Montrealu - pao Amerikanac posle skoro tri sata borbe!
Miomir Kecmanović

00:40
Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir