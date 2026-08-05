Slušaj vest

Povratak koji je čekao mesecima pretvorio se u pravu noćnu moru.

Britanski teniser Džek Drejper odigrao je prvi meč još od povlačenja sa Vimbldona, ali je njegov nastup na Mastersu u Montrealu obeležila potresna scena koja je obišla svet.

1/4 Vidi galeriju Džek Drejper na Mastersu u Montrealu Foto: Debby Wong / Alamy / Profimedia, Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia, Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Drejper je poražen od Francuza Terensa Atmana rezultatom 6:3, 2:6, 6:2, ali rezultat je ostao potpuno u drugom planu. U trećem setu, nakon što je drugi put izgubio servis, Britanac je seo na klupu, stavio peškir preko lica i nije mogao da zadrži suze. Kamere su zabeležile trenutak u kojem briše suze, potpuno slomljen zbog još jednog problema sa povredom.

Prema pisanju britanskih medija, ponovo se javio problem sa levom rukom, zbog kojeg je već propustio Rolan Garos i Vimbldon. Tokom odlučujućeg seta bilo je očigledno da nešto nije u redu - brzina servisa drastično je opala, a Drejper je sve teže udarao lopticu i vidno trpeo bol.

Posebno je potresna činjenica da je ovo bio njegov prvi meč posle višemesečne pauze. Sam Drejper je prethodno priznao da mesecima nije uspeo da odigra dve uzastopne sedmice bez zdravstvenih problema, a novi peh očigledno ga je potpuno psihički slomio.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili snimci uplakanog Britanca, a brojni ljubitelji tenisa poslali su mu poruke podrške. Mnogi su ocenili da je upravo taj trenutak pokazao koliko je težak život profesionalnog sportiste kada telo ne može da isprati ogromnu želju za povratkom na vrh.