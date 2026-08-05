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Zabrinutost među navijačima Karlosa Alkaraza iz dana u dan raste.

Španski teniser, drugi igrač sveta i aktuelni šampion Sinsinatija, zvanično je odustao od nastupa na Mastersu u Ohaju zbog uporne povrede desnog ručnog zgloba, koja ga muči još od aprila. Iako je prethodnih dana objavljivao snimke treninga i delovalo je da je povratak konačno blizu, njegov tim je procenio da rizik od preuranjenog povratka nije vredan.

To znači da će Alkaraz propustiti još jedan veliki turnir, nakon što zbog iste povrede nije igrao na Rolan Garosu i Vimbldonu. Odsustvo traje već gotovo četiri meseca, što je najduža pauza u njegovoj profesionalnoj karijeri.

1/6 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, Indijan Vels Foto: George Walker/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Još veći problem je činjenica da je Sinsinati trebalo da bude njegova generalna proba pred US Open, gde brani titulu osvojenu prošle godine. Posle novog otkazivanja nastupa, njegovo učešće u Njujorku više nije sigurno, a strani mediji pišu da je odbrana pehara sada pod velikim znakom pitanja.

Organizatori turnira poželeli su Špancu brz oporavak i poručili da se nadaju da će ga ponovo ugostiti naredne godine, dok ATP navodi da Alkaraz nastavlja rehabilitaciju i da će odluka o povratku biti doneta tek kada bude potpuno spreman.

Za sada postoji mogućnost da zaigra na ATP turniru u Vinston-Sejlemu neposredno pred US Open, ali nikakva odluka još nije doneta. Vreme neumoljivo ističe, a navijači se sve glasnije pitaju da li će jedna od najvećih zvezda današnjeg tenisa uopšte izaći na teren u Njujorku.