Kineski teniser Đunčeng Šang priredio je ogromno iznenađenje u drugom kolu Montreala eliminisavši Andreja Rubljova, i to nakon što je spasao čak pet meč-lopti.
Tenis
DA LI JE MOGUĆE DA JE RUBLJOV OVO URADIO? Rus imao pet meč lopti, pa izubio! Mladi Kinez priredio jednu od NAJVEĆIH SEZNACIJA! VIDEO
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Trenutno 281. igrač sveta slavio je protiv desetog nosioca i prošlogodišnjeg finalistе sa 7:5, 4:6, 7:6 (5).
Šang je do jedne od najvrednijih pobeda u karijeri, ujedno i pete protiv igrača iz društva najboljih 20, stigao posle tri sata žestoke borbe.
Andrej Rubljov Foto: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia, Printscreen
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Rubljov je imao sve u svojim rukama kada je pri vođstvu od 5:3 u trećem setu servirao za trijumf. Međutim, mladi Kinez je prvo uspeo da vrati brejk, a zatim je na svoj servis preživeo maratonski gem sa čak sedam izjednačenja i pet spasenih meč-lopti.
Levorukog tenisera u trećem kolu čeka Lučijano Darderi, koji je prolaz dalje obezbedio nakon predaje Gabrijela Dijala.
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