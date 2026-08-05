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Trenutno 281. igrač sveta slavio je protiv desetog nosioca i prošlogodišnjeg finalistе sa 7:5, 4:6, 7:6 (5).

Šang je do jedne od najvrednijih pobeda u karijeri, ujedno i pete protiv igrača iz društva najboljih 20, stigao posle tri sata žestoke borbe.

Andrej Rubljov Foto: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia, Printscreen

Rubljov je imao sve u svojim rukama kada je pri vođstvu od 5:3 u trećem setu servirao za trijumf. Međutim, mladi Kinez je prvo uspeo da vrati brejk, a zatim je na svoj servis preživeo maratonski gem sa čak sedam izjednačenja i pet spasenih meč-lopti.

Levorukog tenisera u trećem kolu čeka Lučijano Darderi, koji je prolaz dalje obezbedio nakon predaje Gabrijela Dijala.

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Novak Đoković, Andrej Rubljov Izvor: Fonet/AP