Šang je do jedne od najvrednijih pobeda u karijeri, ujedno i pete protiv igrača iz društva najboljih 20, stigao posle tri sata žestoke borbe.

Rubljov je imao sve u svojim rukama kada je pri vođstvu od 5:3 u trećem setu servirao za trijumf. Međutim, mladi Kinez je prvo uspeo da vrati brejk, a zatim je na svoj servis preživeo maratonski gem sa čak sedam izjednačenja i pet spasenih meč-lopti.