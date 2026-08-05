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Prednost selekciji Srbije donela je Lana Virc trijumfom nad Lucom Kalman posle tri seta, 6:1, 4:6, 6:1, a pobedu Anastasija Cvetković trijumfom nad Lujzom Beviz takođe posle tri seta, 6:7, 6:1, 6:0.

U ekipi Srbije, koju je predvodila selektorka Lana Spremo, nalazila se i Dušica Popovski, koja je propustila kompletan finalni turnir zbog povrede prsta.

Muška juniorska reprezentacija Srbije do 16 godina je na Evropskom prvenstvu zauzela šesto mesto, čime je ostvarila plasman na Juniorski Dejvis kup, koji će biti održan od 2. do 8. novembra u Kairu.

U muškoj ekipi Srbije, koju je predvodio selektor Ladislav Demeter, nalazili su se Pavle Stojiljković, Igor Perić i Luka Kostić.

(Beta)