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Bivša srpska teniserka podelila je kadrove sa odmora, a posebnu pažnju privukao je trenutak u kojem sa osmehom gleda u kameru i šalje poljubac. Upravo taj gest postao je glavna tema na Instagramu, pa su se komentari i reakcije nizali velikom brzinom.

Ana je poslednjih nedelja veoma aktivna na društvenim mrežama, gde sa pratiocima deli detalje sa putovanja po Italiji. Fotografije sa obale, vožnje jahtom, sunčanja i druženja sa prijateljicama redovno izazivaju veliku pažnju, ali čini se da je upravo ovaj video uspeo da nadmaši sve prethodne objave.

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Poljubac Ana Ivanović Izvor: instagram/anaivanovic

Nasmejana, opuštena i vidno raspoložena, Ana je još jednom pokazala da zna kako da privuče pažnju javnosti bez ijedne izgovorene reči, ali i da još jednom pokaže da je Bastijan Švajnštajger za nju davna prošlost.

Ana Ivanović Foto: PrintscreenInstagram

Pratioci su odmah počeli da nagađaju kome je nežan gest bio namenjen, dok su drugi jednostavno uživali u prizoru nekadašnje teniske šampionke koja očigledno maksimalno koristi letnje dane na jednoj od najlepših destinacija u Evropi.

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Ana Ivanović, haljina, moda Izvor: Instagram