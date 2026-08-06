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Masters u Montrealu pretvorio se u pravi pakao za favorite! Prvi nosilac Aleksandar Zverev i četvrti favorit Danil Medvedev završili su takmičenje posle šokantnih poraza od holandskih tenisera, dok je turnir prerano završen i za Amerikanca Tejlora Frica.

Teniska planeta ostala je u neverici posle dana punog iznenađenja u Kanadi. Zverev, koji je u Montreal stigao kao jedan od glavnih kandidata za titulu, nije uspeo da opravda ulogu favorita. Nemac je izgubio od Talona Grikspora posle velike borbe - 7:6, 2:6, 4:6.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Zverev na Mastersu u Montrealu Foto: Eyepix / Sipa USA / Profimedia

Holanđanin, trenutno van samog vrha svetskog tenisa, napravio je najveću pobedu u poslednje vreme i priredio senzaciju protiv igrača koji je nedavno stigao do velikih rezultata na grend slem sceni.

Pao i Medvedev

Nije se dugo čekalo na novi udarac favoritima. Danil Medvedev, četvrti nosilac turnira i bivši šampion US Opena, nije pronašao odgovor na igru Botika van de Zandšulpa. Holanđanin je slavio sa 6:3, 7:6 i ostvario prvu pobedu protiv Rusa u karijeri.

Medvedev je imao veliki problem sa greškama, a prema izveštajima sa turnira, napravio je čak 40 neiznuđenih grešaka, što ga je skupo koštalo u borbi za prolaz dalje.

Ni Fric nije preživeo

Kao da to nije bilo dovoljno, iz Montreala je stigao još jedan veliki potres. Tejlor Fric, sedmi nosilac, eliminisan je od Argentinca Tijaga Agustina Tirantea sa 7:5, 6:3, iako je samo nedelju dana ranije osvojio titulu u Vašingtonu.

Posle ranih eliminacija velikih imena, Masters u Montrealu ostao je bez čak nekoliko glavnih favorita, pa je borba za trofej potpuno otvorena.