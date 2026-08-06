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Drugi teniser sveta i dalje se oporavlja od problema sa ručnim zglobom zbog kojeg je već skoro četiri meseca van takmičarskog ritma. Zbog toga je nedavno otkazao nastup na mastersu u Sinsinatiju, gde je trebalo da brani titulu, a sada traži najbolji način da se nekako pripremi za US open.

Prema pisanju španskih medija, Karlos Alkaraz ozbiljno razmatra mogućnost da zaigra na ATP 250 turniru u Vinston-Sejlemu, koji se održava neposredno pred poslednji grend slem u sezoni. Ukoliko dobije specijalnu pozivnicu, imao bi priliku da odigra nekoliko mečeva na dva dobijena seta i proveri da li je spreman za veće izazove.

1/6 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, Indijan Vels Foto: George Walker/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bio bi to njegov prvi nastup na turniru iz ATP 250 serije još od februara 2024. godine, kada je igrao u Buenos Ajresu. Upravo zato bi se ovaj potez smatrao iznenađenjem, jer je Španac poslednjih godina nastupao gotovo isključivo na najvećim turnirima.

Iako je povlačenje iz Sinsinatija izazvalo zabrinutost da bi mogao da propusti i US open, iz njegovog tima stižu ohrabrujuće informacije. Alkaraz je povećao intenzitet treninga i svakodnevno radi na povratku, ali neće žuriti sa izlaskom na teren dok ne bude potpuno siguran da je povreda iza njega.

Španac već ima pozitivna iskustva iz Vinston-Sejlema. Na tom turniru je 2021. godine stigao do polufinala, a nedugo zatim ostvario je tada najbolji rezultat na US openu plasmanom u četvrtfinale. Samo godinu dana kasnije osvojio je svoju prvu grend slem titulu upravo u Njujorku i postao najmlađi broj jedan u istoriji ATP liste.

Sada se nada da bi upravo povratak na ATP 250 turnir mogao da bude prvi korak ka novom uspehu i odbrani visokog plasmana na svetskoj rang-listi.

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