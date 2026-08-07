BEZOBRAZNO I TOTALNO NEPOTREBNO PROZVAO ĐOKOVIĆA! Mladi teniser iz čista mira udario na Novaka
Podsetimo, Novak Đoković je upitan šta bi promenio u tenisu, a njegov odgovor je izazvao brojne reakcije.
Najbolji teniser svih vremena je poručio da bi voleo promenu formata i ubođenje setova koji bi se igrali do četiri gema, umesto šest i da se mečevi igraju na tri dobijena seta. Takođe, Novak je poručio da smatra da bi trebalo ukinuti prednost, odnosno da se, u slučaju da gem dođe do 40:40, igra odlučujući poen.
Jedan od onih koji su komentarisali Đokovićevu izjavu je devetnaestogodišnji brazilski teniser Žoao Fonseka koji to učinio sa dozom nepoštovanja.
Bitno je naglasiti da je najbolji teniser svoje ideje izneo u razgovoru sa influenserom, a ne kao zvanični predlog tamo gde je mesto za to.
"Ja sam na "Nekst Dženu" igrao u ovom formatu i imao dobro iskustvo. Zato ne mogu da se žalim zbog toga. Ali ja mislim da Novak ovo predlaže zbog svojih fizičkih mogućnosti. Sve je stariji", rekao je Fonseka i dodao:
"Ne kažem ja ni da je to dobar ni da je loš predlog. Ali u pitanju je klasičan tenis, istorija… Uvek se igralo na šest dobijenih gemova i mislim da je to važno".
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