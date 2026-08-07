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Podsetimo, Novak Đoković je upitan šta bi promenio u tenisu, a njegov odgovor je izazvao brojne reakcije.

Najbolji teniser svih vremena je poručio da bi voleo promenu formata i ubođenje setova koji bi se igrali do četiri gema, umesto šest i da se mečevi igraju na tri dobijena seta. Takođe, Novak je poručio da smatra da bi trebalo ukinuti prednost, odnosno da se, u slučaju da gem dođe do 40:40, igra odlučujući poen.

Jedan od onih koji su komentarisali Đokovićevu izjavu je devetnaestogodišnji brazilski teniser Žoao Fonseka koji to učinio sa dozom nepoštovanja.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Bitno je naglasiti da je najbolji teniser svoje ideje izneo u razgovoru sa influenserom, a ne kao zvanični predlog tamo gde je mesto za to.

"Ja sam na "Nekst Dženu" igrao u ovom formatu i imao dobro iskustvo. Zato ne mogu da se žalim zbog toga. Ali ja mislim da Novak ovo predlaže zbog svojih fizičkih mogućnosti. Sve je stariji", rekao je Fonseka i dodao:

"Ne kažem ja ni da je to dobar ni da je loš predlog. Ali u pitanju je klasičan tenis, istorija… Uvek se igralo na šest dobijenih gemova i mislim da je to važno".

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