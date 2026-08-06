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Najbolja teniserka na svetu Arina Sabalenka podržala je nova pravila Ženske teniske asocijacije (WTA) o obaveznom testiranju pola.

U proteklom periodu u ženskom tenisu se dosta pričalo o mogućnosti da transrodne osobe preuzmu primat, mada nije bilo mnogo takvih ličnosti koje su se okušale u profesionalnom tenisu.

Podržava odluku WTA - Arina Sabalenka Foto: Godfrey Pitt / Actionplus / Profimedia

Arina traži pravičnost

Beloruskinja Arina Sabalenka (28) nikada nije imala problem da iznese svoje mišljenje.

- Mislim da je zaista važno sačuvati pravičnost u našem sportu. Očigledno je da su biološki muškarci mnogo snažniji od žena, pa smatram da ne bi bilo fer da se žena takmiči protiv biološkog muškarca - rekla je Arina Sabalenka, a prenosi "DW".

Prva teniserka na WTA listi i četvorostruka grend slem pobednica iz Australije (2023, 2024) i Njujorka (2024, 2025) nema problem ni sa tim da testiranje obuhvati sve igračice.

- Verujem da im je bilo potrebno vreme da donesu tu odluku i podržavam je. Ako žele sve da nas testiraju, nemam ništa protiv. To je prilično fer i neka tako i ostane.

1/5 Vidi galeriju Sabalenka osvojila titulu u Indijan Velsu! Foto: John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Charles Baus / Zuma Press / Profimedia

Dva načina testiranja

WTA je u julu 2026. godine uvela obavezno jednokratno genetsko testiranje za sve teniserke. Protokol podrazumeva proveru prisustva SRY gena, dela DNK koji se obično nalazi na "Y" hromozomu, a test se obavlja brisom sa unutrašnje strane obraza, ili analizom krvi. Igračice će morati da potpišu i dokument kojim prihvataju novu politiku, dok odbijanje testiranja može da dovede do disciplinskog postupka.

Profesor Endru Sinkler, koji je otkrio gen SRY na ljudskom Y hromozomu 1990. godine, takođe je doveo u pitanje upotrebu ovog testa u sportu. Takođe je moguće da igračica može biti žena i da ne prođe test ako ima razlike u razvoju pola (DSD).

Koko Gof iznela svoje mišljenje Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Koko iznela svoje mišljenje

Prethodna pravila dozvoljavala su transrodnim osobama da se takmiče ukoliko im je nivo testosterona bio niži od 2,5 nanomola po litru i održavan ispod te granice tokom dve godine. Trenutno nema poznatih transrodnih žena na WTA turneji.

Svoje mišljenje o ovoj temi iznela je i Amerikanka Koko Gof (22), grendslem šampionka iz Njujorka (2023) i Rolan Garosa (2025).

- Mislim da je ovakva vrsta razgovora stvorila mnogo animoziteta prema trans zajednici, čiji nisam baš veliki obožavalac. Ali takođe razumem biološku razliku i potrebu da se to zaštiti i sačuva. Donekle se slažem sa pokušajem zaštite pravednosti u ženskom sportu. Ali mi se ne sviđa napad koji to stvara - rekla je Gofova.

Džesika Pegula razume odluku WTA Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia

Džesika želi edukaciju

Svoje mišljenje o ovoj temi iznela je i još jedna američka teniserka Džesika Pegula.

- Morali smo da pogledamo video i uradimo sve, kao što je objavljivanje edukacije i zašto to radimo. Nije nam samo nametnuto, kao, morate ovo da uradite. Bilo je mnogo edukacije i stvari u pozadini svih stvari koje su igrači morali da urade da bi saznali o tome. Mislim da do sada niko zapravo ništa nije rekao, i mislim da je to više samo Tur koji donosi odluku, ažurira je, i to je otprilike ono što jeste.

Testovi nisu problem - Jelena Ribakina Foto: Artur Widak / AFP / Profimedia

Ribakina ima stav

Vodila se opsežna debata o transrodnim sportistkinjama u ženskim sportovima i fizičkim prednostima koje bi mogle imati, posebno u Americi gde se nalazi sedište WTA. I Svetska atletska federacija i Svetska bokserska organizacija takođe sprovode SRI testiranje, a Olimpijske igre 2028. godine će to takođe učiniti.

- Što se mene tiče, ne bih rekla da je nepotrebno, ali mislim da je i bez ovih testova u redu. Ali ako treba da to uradimo, uradićemo to - prokomentarisala je Jelena Ribakina, Ruskinja koja igra za Kazahstan i koja je dvostruka grend slem šampionka, sa Vimbldona 2022. i Australijen opena 2026.