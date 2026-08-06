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Legendarni švajcarski teniser sa suprugom Mirkom i decom odmara u Hrvatskoj, gde ponovo uživa u čarima Malog Lošinja.

Federerova luksuzna jahta usidrena je u uvali Čikat, a tokom boravka na ostrvu posetio je i poznati japanski restoran "Matsunoki", čiji su se domaćini pohvalili susretom sa slavnim gostom.

– Velika nam je čast što smo ponovo ugostili Rodžera Federera u Matsunokiju. Sudeći po osmesima, bila je to večera dostojna šampiona – poručili su iz restorana na društvenim mrežama.

Ovo nije prvi put da Federer bira Mali Lošinj za letnji odmor. Švajcarac je godinama vezan za ovo hrvatsko ostrvo, pre svega zahvaljujući prijateljstvu sa nekadašnjim trenerom Ivanom Ljubičićem, koji upravo tamo vodi svoju tenisku akademiju.

Federer tako i ovog leta uživa u privatnosti, daleko od teniskih terena, na jednoj od omiljenih destinacija svetskog džet-seta.