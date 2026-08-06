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Najbolji teniser sveta pojavio se u jednoj milanskoj klinici zbog problema sa zglobom i kolenom, ali prema poslednjim informacijama, njegovo učešće na američkoj turneji nije ugroženo.

Italijanski as je prošlog petka obavio pregled zbog upale zgloba, a nekoliko dana kasnije ponovo je posetio kliniku kako bi razgovarao sa stručnim fizijatrom zbog problema sa kolenom.

Nakon pregleda Siner se vratio u Monte Karlo, gde je nastavio pripreme za nastavak sezone. Prema informacijama iz njegovog tima, stanje nije alarmantno i ukoliko ne dođe do neočekivanog pogoršanja, trebalo bi da nastupi na mastersu u Sinsinatiju.

Ljudi koji su ga sreli u Monaku opisali su ga kao raspoloženog i mirnog, potpuno fokusiranog na izazove koji ga očekuju u Americi.

Siner je nakon problema sa toplotnim udarom tokom Rolan Garosa promenio način treniranja. Posebnu pažnju posvetio je prilagođavanju visokim temperaturama, koje su mu ranije stvarale poteškoće.

Očekuje se da prvi reket sveta otputuje u Ohajo u nedelju, dok je masters u Sinsinatiju na programu od 13. do 23. avgusta. Italijan na ovom turniru brani titulu osvojenu prošle godine.

1/4 Vidi galeriju Janik Siner slavi pobedu u finalu Vimbldona Foto: Adam Davy / PA Images / Profimedia, James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia