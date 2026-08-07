Slušaj vest

Tenis bi mogao da doživi revoluciju kakva nije viđena decenijama! Predlog Novaka Đokovića o promeni formata mečeva izazvao je brojne reakcije, a sada je stigla i podrška iz samog vrha svetskog tenisa.

Mladi američki as Ben Šelton nije krio iznenađenje što je upravo srpski velikan pokrenuo ovu temu, ali smatra da bi kraći i dinamičniji mečevi mogli da budu zanimljiv potez za budućnost sporta.

– Meni se dopada ova ideja. Ono što je interesantno jeste da to predlaže Đoković, koji je uvek bio jedan od najboljih na Turu i kome nikada nije bio problem da igra pet ili šest sati. Njemu je bilo svejedno. Zato bi ovo bila veoma interesantna promena – rekao je Šelton.

1/4 Vidi galeriju Ben Šelton Foto: SV / - / Profimedia

Đokovićev predlog podigao je prašinu u teniskom svetu. Srpski as smatra da bi mečevi mogli da budu kraći i atraktivniji za publiku, a njegova ideja podrazumeva setove do četiri osvojena gema, bez prednosti na 40:40, dok bi odlučujući poen odmah rešavao gem.

Iako je svestan da bi ovakva promena teško prošla kod tradicionalista, Šelton veruje da bi novi format doneo nešto drugačije.

– Tenis je tradicionalan sport i turniri vole da čuvaju svoju istoriju, ali meni bi se dopalo da igram u ovakvom formatu. Tako se igra na Nekst Dženu i meni je to sjajno. Dopada mi se i ideja da se igra na tri dobijena seta – dodao je Amerikanac.

Zanimljivo je da podrška dolazi upravo od igrača mlađe generacije, ali i da je Šelton posebno naglasio jednu stvar - Đoković je čovek koji je godinama dominirao upravo u dugim i iscrpljujućim mečevima.

Srbin je rekorder po broju grend slem titula, poznat po neverovatnoj fizičkoj spremi i sposobnosti da preživi maratone na terenu, zbog čega je njegova ideja privukla dodatnu pažnju.

Šelton trenutno koristi priliku na Mastersu u Montrealu. Posle brojnih iznenađenja i ispadanja favorita, Amerikanac je ostao najbolje rangirani teniser u žrebu i jedini član Top 10 koji je još u borbi za trofej.