Brazilac Žoao Fonseka je morao da se oglasi zbog izjave o Novaku Đokoviću.
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MLADI TENISER PROZVAO ĐOKOVIĆA, SADA POKUŠAVA DA SE OPERE! Shvatio da je izgovorio glupost, pa morao ponovo da se oglasi
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Novak Đoković je, podsetimo, izazvao brojne reakcije kada se pojavio snimak na kojem se vidi kako ga jedan influenser pita za mišljenje.
Đoković je otkrio kakve bi promene u tenisu voleo da vidi, a njegove reči su podelile teniske fanove.
Reakcije su se nizale, a jedna je stigla i od Fonseke koji je nepromišljeno prozvao srpskog tenisera.
Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia
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I njegove reči su izazvale puno pažnje, pa je zbog toga morao još jednom da se oglasi.
"Šalio sam se. Znamo da Novak stari, ali da sam na njegovom mestu, verovatno bih uradio isto. Mislim da se i on šalio. Lično, zaista volim da igram setove do četiri gema, pošto sam dobro igrao na Next Gen ATP finalu. Dakle, bila je to samo šala", rekao je Fonseka.
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