Arina Sabalenka, najbolja teniserka sveta, ispala je u osmini finala WTA turnira u Torontu, izgubivši od Ekaterine Aleksandrove.
Tenis
SENZACIJA! Arina Sabalenka ispala u osmini finala Toronta
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Ruska teniserka Ekaterina Aleksandrova plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Torontu, pošto je u osmini finala pobedila Beloruskinju Arinu Sabalenku 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.
Meč je trajao dva sata i 29 minuta. Sabalenka je najbolja teniserka sveta, dok se Aleksandrova nalazi na 19. mestu WTA liste.
Ruska teniserka će u četvrtfinalu igrati protiv Ukrajinke Eline Svitoline, koja je bila bolja od Amerikanke Amande Anisimove 6:2, 6:4.
Ranije su plasman u četvrtfinale turnira u Torontu izborile Poljakinja Iga Švjontek i Ruskinja Dijana Šnajder.
WTA turnir u Torontu se igra za nagradni fond od 7.433.076 dolara.
Arina Sabalenka u bikiniju Foto: Instagram / Arina Sabalenka
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