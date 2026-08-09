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Španski teniser Rafael Hodar plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Montrealu, pošto je u osmini finala pobedio Čeha Jiržija Lehečku 6:3, 6:3.

Meč je trajao 75 minuta. Hodar je 15. teniser sveta, dok se Lehečka nalazi na 12. mestu ATP liste.

Španski teniser je ovim trijumfom stigao do svog sedmog četvrtinala na poslednjih osam turnira.

"Prezadovoljan sam svojim današnjim nastupom. Odigrao sam mnogo mečeva, posebno u poslednjih nekoliko nedelja... Trudim se da idem meč po meč, svestan da je svaki duel težak i da moram da igram veoma dobro u svakom od njih", izjavio je Hodar.

Španski teniser će u četvrtfinalu turnira u Montrealu igrati protiv Francuza Artura Fisa, koji je savladao Britanca Kamerona Norija 6:2, 7:6 (10:8).

Ranije su plasman u četvrtfinale izborili Italijan Lučijano Darderi i Amerikanac Brendon Nakašima.

U preostalim mečevima osmine finala sastaće se: Ben Šelton (SAD) - Žoao Fonseka (Brazil), Jakub Menšik (Češka) - Botik van de Zandšulp (Holandija), Lerner Tijen (SAD) - Tijago Agustin Tirante (Argentina) i Talon Grikspor (Holandija) - Danijel Merida Agilar (Španija).

Masters u Montrealu se igra za nagradni fond 9.415.724 dolara.