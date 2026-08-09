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Muhova, finalistkinja ovogodišnjeg Vimbldona, trenutno šesta teniserka sveta, zbog manjeg hirurškog zahvata već je otkazala učešće na mastersu u Torontu, koji je u toku.

"Morala sam da odem na manju operaciju, zbog čega ću biti van terena nekoliko nedelja. Sve je prošlo dobro i već radim na oporavku. Hvala vam na svim porukama podrške. Uskoro se vraćam", objavila je Muhova na svom Instagram profilu nedelju dana nakon finala Vimbldona (11. jul).

Muhova je u finalu jedinog grend slema na travi poražena od sunarodnice Linde Noskove posle tri seta, a u dosadašnjoj karijeri ima i finale Rolan Garosa iz 2023. godine.

Masters u Sinsinatiju na programu je od 13. avgusta.

(Beta)