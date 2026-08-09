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ATP Masters u Sinsinatiju proteći će bez Janika Sinera, pošto je italijanski teniser odlučio da se povuče zbog zdravstvenih problema, potvrdili su čelnici ovog turnira.

U zvaničnoj objavi na Tviteru nalog ATP Mastersa u Sinsinatiju je objavio da Siner ima povredu kolena.

1/19 Vidi galeriju Janik Siner - svetski broj 1 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

- Želimo sve najbolje našem šampionu iz 2024. godine i ne možemo da dočekamo da te ponovo vidimo na terenu naredne godine - napisali su iz Sinsinatija.

Sa druge strane, ovo bi mogla da bude odlična šansa za našeg Novaka Đokovića da daleko "dogura" na ovom važnom Mastersu u sklopu priprema za poslednji Grend slem turnir u godini u Njujorku na US openu.

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