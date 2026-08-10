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Mladi španski teniser Rafael Hodar nalazi se na svega tri pobede od podviga koji bi mogao da obeleži njegovu dosadašnju karijeru. Ukoliko podigne trofej na Mastersu u Montrealu, 19-godišnji talentovani igrač posta će teniser koji je najbrže u istoriji stigao od ulaska među 100 najboljih do mesta u Top 10 na ATP listi.

1/6 Vidi galeriju Talentovani španski teniser - Rafael Hodar Foto: Pawel Andrachiewicz / imago sportfotodienst / Profimedia, BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Aktuelni rekord drži nemačka legenda Boris Beker, kome je 1985. godine za ovaj poduhvat bilo potrebno 210 dana. Ukoliko Hodar ostvari trijumf u Montrealu, do Top 10 društva stići će za samo 140 dana - čak 70 dana brže od Bekerovog dostignuća.

Najbrži proboj od Top 100 do Top 10 u istoriji:

Boris Beker - 210 dana

Karlos Alkaras - 336 dana

Novak Đoković - 623 dana

Rafael Nadal - 735 dana

Rodžer Federer - 973 dana

Mladi Španac je početkom sezone bio van prvih 100 na svetu, ali je njegov uspon dobio ogroman zamah nakon osvajanja titule u Marakešu prošlog aprila. Hodar trenutno beleži plasman karijere, a od istorijskog podviga dele ga još samo tri koraka na kanadskom Mastersu.

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