NOVI ŠPANSKI TALENAT NA PRAGU ISTORIJSKOG PODVIGA: Rafael Hodar blizu neverovatnog dostignuća - sa vrha jedne liste može da skine legendu tenisa!
Mladi španski teniser Rafael Hodar nalazi se na svega tri pobede od podviga koji bi mogao da obeleži njegovu dosadašnju karijeru. Ukoliko podigne trofej na Mastersu u Montrealu, 19-godišnji talentovani igrač posta će teniser koji je najbrže u istoriji stigao od ulaska među 100 najboljih do mesta u Top 10 na ATP listi.
Aktuelni rekord drži nemačka legenda Boris Beker, kome je 1985. godine za ovaj poduhvat bilo potrebno 210 dana. Ukoliko Hodar ostvari trijumf u Montrealu, do Top 10 društva stići će za samo 140 dana - čak 70 dana brže od Bekerovog dostignuća.
Najbrži proboj od Top 100 do Top 10 u istoriji:
Boris Beker - 210 dana
Karlos Alkaras - 336 dana
Novak Đoković - 623 dana
Rafael Nadal - 735 dana
Rodžer Federer - 973 dana
Mladi Španac je početkom sezone bio van prvih 100 na svetu, ali je njegov uspon dobio ogroman zamah nakon osvajanja titule u Marakešu prošlog aprila. Hodar trenutno beleži plasman karijere, a od istorijskog podviga dele ga još samo tri koraka na kanadskom Mastersu.
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