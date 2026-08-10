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Najuspešniji teniser u istoriji, Novak Đoković, ove srede će dobiti uvid u svoj žreb na mastersu u Sinsinatiju, koji mu predstavlja prvi takmičarski izazov još od nastupa na Vimbldonu.

Nakon trogodišnje pauze bez pehara sa turnira iz serije 1.000, Đokoviću se u Ohaju ukazuje izvrsna šansa da prekine taj niz, posebno imajući u vidu da su takmičenje preskočili vodeći igrači sa ATP liste, Janik Siner i Karlos Alkaras.

1/5 Vidi galeriju Odmor za sve pare Foto: Kurir

Koga će sve morati da savlada na putu do novog trofeja, srpski as će saznati u sredu od 20.00 časova po našem vremenu (14.00 po lokalnom), kada je zakazano zvanično izvlačenje parova.

Turnir u Sinsinatiju poslužiće kao glavna uvertira i poslednja provera pred US Open, gde će Đoković usmeriti sve snage ka osvajanju svoje 25. grend slem titule.