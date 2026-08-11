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Elina Svitolina napravila je veliki preokret protiv Ekaterine Aleksandrove i plasirala se u polufinale Toronta, ali se posle meča ponovo pričalo o svemu osim o tenisu!

Ukrajinka je slavila 3:6, 6:0, 6:3, a onda je usledila već dobro poznata scena - nije pružila ruku ruskoj protivnici.

Aleksandrova je dobila prvi set 6:3 i činilo se da bi mogla da napravi još jedno veliko iznenađenje u Torontu. Međutim, Svitolina je u nastavku pokazala zbog čega je deveti nosilac.

Drugi set bio je potpuna demonstracija sile. Ukrajinka je osvojila svih šest gemova, a potom u odlučujućem setu završila posao - 6:3.

Veliki preokret, velika pobeda i plasman među četiri najbolje.

Ali onda - opet ista scena.

Nema rukovanja

Kada su se teniserke našle na mreži, tradicionalnog sportskog pozdrava nije bilo. Svitolina nije pružila ruku Aleksandrovoj, već je nastavila svojim putem.

I tu se otvara pitanje koje već godinama prati ukrajinsku teniserku:

Gde je granica između ličnog stava i sportskog fer-pleja?

Svitolina već dugo odbija rukovanje sa ruskim i beloruskim teniserkama. Taj stav nije nov, a WTA je još ranije saopštio da rukovanje posle meča nije obavezno.

Ipak, za mnoge ljubitelje sporta ostaje neprijatan utisak.

Jer Aleksandrova je na terenu bila sportska protivnica, a ne politički akter. Odigrala je meč, izgubila posle velikog preokreta i pružila ono što se od profesionalnog sportiste očekuje - takmičila se.

Tenis je decenijama bio sport u kojem se rivalstvo završava poslednjim poenom. Ruka na mreži bila je simbol poštovanja prema protivniku, bez obzira na zastavu koju nosi.

Sada je taj običaj, makar u ovakvim duelima, postao još jedna žrtva političkih tenzija.

Svitolina je i ranije odbijala rukovanje sa igračicama iz Rusije i Belorusije, a njen stav ostao je nepromenjen i kada je u Torontu igrala protiv Anastasije Potapove, koja sada predstavlja Austriju.

Dakle, nije bilo iznenađenja.

Svitolina sada ide dalje i u polufinalu će igrati protiv Ige Švjontek.

Na terenu je napravila spektakularan preokret. Ali posle meča ponovo je njen potez na mreži postao tema koja će zaseniti ono što je zapravo najvažnije - tenis.