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Predlog Novaka Đokovića da se promeni format teniskih mečeva izazvao je ozbiljnu polemiku u svetu sporta!

Srbin želi kraće i dinamičnije duele, ali njegovu ideju sada je javno osporio bivši francuski teniser Žilijan Beneto, koji je kroz veoma slikovito poređenje objasnio zašto pravila ne treba menjati.

Đoković je pokrenuo jednu od najvećih tema u tenisu kada je predložio promenu sistema bodovanja.

Njegova ideja je da se setovi ne igraju do šest, već do četiri osvojena gema, uz mogućnost da se ukine prednost, dok bi mečevi i dalje ostali na tri dobijena seta. Cilj? Da se dueli skrate i da se zadrže u okviru od oko dva sata, što bi, prema Novakovim rečima, više odgovaralo televizijama i savremenoj publici.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Ali nisu svi oduševljeni. Naprotiv!

"Da li fudbal treba skratiti na 10 minuta?!"

Svoj stav za francuski „L'Ekip“ izneo je Žilijan Beneto, nekada 25. teniser sveta, a danas selektor francuske reprezentacije u Bili Džin King kupu.

Francuz je prvo priznao da razume argument da publika želi da se što pre uđe u neizvesnost.

"Svestan sam da su ljudima ponekad prvih nekoliko gemova dosadni i da bi im bilo zanimljivo da odmah bude tenzično", rekao je Beneto.

Ali onda je usledio brutalan odgovor na ideju da se početak seta praktično skrati.

Beneto je napravio poređenje sa drugim velikim sportovima.

"Da li to znači da fudbal treba skratiti na deset minuta? Ili da na Tur de Fransu odmah treba da bude završni uspon od 15 kilometara, bez prethodnih 150? Naravno da ne, jer to ne bi imalo smisla".

A onda je Francuz postavio pitanje koje je možda i najviše odjeknulo:

"Teniski mečevi takođe treba da imaju i dramu koja vodi ka završnici. Zar mi stvarno želimo setove od 15 minuta?"

I upravo tu leži suština njegovog argumenta.

Novak želi modernizaciju, Beneto brani tradiciju

Đokovićev predlog nije nastao bez razloga. Srbin smatra da tenis mora da razmišlja o tome kako danas ljudi gledaju sport, posebno mlađa publika, kao i o televizijskom programu.

Ali kritičari strahuju da bi skraćivanje mečeva moglo da promeni ono što tenis čini posebnim.

Jer šta bi bilo sa onim duelima koji traju četiri ili pet sati?

Šta bi bilo sa preokretima koji se rađaju tek posle nekoliko sati iscrpljujuće borbe?

Šta bi bilo sa dramom koja se gradi gem po gem, set po set?

Upravo je to argument koji je iznela i bivša broj jedan Kim Klajsters, koja je stala na stranu tradicionalnog formata i istakla da nema ničeg boljeg od epskog meča koji traje četiri ili pet sati.

Polemika

Đokovićev predlog je otvorio pitanje koje će se očigledno još dugo vrteti u teniskim krugovima.

Jedni smatraju da sport mora da se prilagodi novoj publici, televiziji i sve kraćoj pažnji gledalaca. Drugi strahuju da će se, u pokušaju da tenis bude brži i „pitkiji“, izgubiti upravo ono zbog čega su njegovi najveći mečevi postali deo sportske istorije.

A Beneto je svoj stav sažeo u jednu rečenicu:

"Tenis ne treba odmah da vas odvede do završnice. Potrebno je da vas do nje i dovede".

I sada je pitanje - da li će Novakova ideja biti budućnost tenisa ili početak promene zbog koje će ljubitelji tradicionalnog sporta ostati bez njegovog najuzbudljivijeg dela?