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Bivša srpska teniserka Bojana Jovanović ponovo je privukla pažnju javnosti, ovog puta fotografijama koje je objavila tokom boravka na Baliju.

Jovanović je danas veoma aktivna na društvenim mrežama, gde sa svojim pratiocima deli detalje iz svakodnevnog života, putovanja i sportske karijere.

1/11 Vidi galeriju Bojana Jovanović Foto: Instagram

Iako je svojevremeno bila drugi reket Srbije i 545. teniserka svijeta, 27-godišnjakinja je u međuvremenu napravila veliki zaokret.

Tenis je zamenila padelom, sportom koji je proizašao iz tenisa, a u kojem poslednjih godina beleži sve bolje rezultate.

Jovanović je trenutno 245. na svetskoj rang-listi u padelu, a njene ambicije su mnogo veće i želi da nastavi da napreduje.

Iza njenog sportskog puta krije se i životna priča koja nije bila nimalo jednostavna. Kao devojčici dijagnostifikovan joj je tumor nadbubrežne žlezde, odnosno neuroblastom u poodmakloj fazi.

Bolest je uspela uspešno da pobedi, a teško iskustvo iz najranijih godina života danas je deo priče o njenoj velikoj borbenosti i ljubavi prema sportu.

Posebno zanimljiv deo njenog puta prema padelu povezan je s dvojicom najvećih srpskih tenisera, Novakom Đokovićem i Jankom Tipsarevićem.

Promena je počela 2021. godine, kada je Jovanović zajedno sa svojim trenerom planirala odlazak u Kinu, gde je trebala da radi u jednoj teniskoj akademiji.

Planovi su propali zbog pandemije koronavirusa i problema s vizom, ali je upravo tada počela da objavljuje snimke svojih treninga na Instagramu.

Njene objave privukle su pažnju Đokovića i Tipsarevića, nakon čega je stupila u kontakt s Tipsarevićem i dobila priliku da ode na Maldive.

Tipsarević je sarađivao s luksuznim resortima širom sveta i tamo slao svoje teniske trenere, a Jovanović je trebala da iskoristi tu priliku za nastavak rada u sportu.

Međutim, samo nekoliko dana pre odlaska na Maldive dobila je preporuku da proba padel. Taj trenutak pokazao se kao svojevrsna prekretnica u njenom životu.

Ubrzo je počela sve ozbiljnije da trenira ovaj sport, a rezultati su stigli relativno brzo. Danas se nalazi među 250 najboljih padelašica sveta i želi da napravi još veći iskorak.

Posebnu vrednost njenoj novoj sportskoj priči daje činjenica da je imala priliku da zaigra padel upravo s Novakom Đokovićem.

Dok se profesionalno posvećuje padelu, Jovanović trenutno uživa na Baliju, gde je spojila odmor, sport i stvaranje sadržaja za svoje pratioce.

"Bali je za mene upravo to mesto", poručila je Jovanović, opisujući kako je već tokom prvih dana boravka zavolela ljude, atmosferu, zalaske sunca, hranu, restorane i, naravno, brojne padel klubove.

Njena priča tako pokazuje koliko se sportski put može promeniti u samo nekoliko godina. Od drugog reketa Srbije i tenisa do svetske padel scene, Jovanović danas gradi potpuno novu karijeru, a pažnju javnosti sve više privlači i van sportskih terena.

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