ĐOKOVIĆ KREĆE PO NOVI TROFEJ: Novak saznao rivale u Sinsinatiju, evo ko mu stoji na putu do finala!
Novak Đoković saznao je rivale na Mastersu u Sinsinatiju!
Srpski as je postavljen za trećeg nosioca, pa će na startu turnira biti slobodan, dok će u drugom kolu odmeriti snage sa boljim iz duela Argentinca Tijaga Agustina Tirantea i Britanca Jana Čoinskog.
Novak se nalazi u polovini žreba u kojoj je i prvi nosilac Aleksandar Zverev, pa njih dvojica ne mogu da se sastanu pre polufinala. To znači da bi Đoković do samog završnice morao da preskoči nekoliko ozbiljnih prepreka.
Novakov put do završnice
U trećem kolu Đokovića bi, prema projekcijama žreba, mogao da čeka Džek Drejper ili Mateo ArnaldI, dok je u četvrtfinalu projektovan okršaj sa Aleksom de Minorom.
Ako sve bude išlo prema nosiocima, potencijalni rivali u borbi za finale mogli bi da budu Feliks Ože-Alijasim ili Danil Medvedev.
Sa druge strane žreba nalazi se Zverev, koji će takođe biti slobodan u prvom kolu. Nemac u drugoj rundi čeka pobednika duela između Britanca Kamerona Norija i Hrvata Dina Prižmića.
Srbi u Sinsinatiju
Na turniru neće biti samo Đoković kada je srpski tenis u pitanju.
Miomir Kecmanović će u prvom kolu igrati protiv Argentinca Kamila Uga Karabelija, dok će Hamad Međedović za protivnika imati tenisera koji će u glavni žreb stići kroz kvalifikacije.
U kvalifikacijama učestvuje i Dušan Lajović, koji će pokušati da izbori mesto među najboljima.
Masters u Sinsinatiju igra se od 13. do 23. avgusta, a Novak će pokušati da još jednom pokaže zbog čega se nalazi u samom vrhu svetskog tenisa.
Žreb je poznat, put je zacrtan, a sada je sve na Đokoviću.