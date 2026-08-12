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Novak Đoković saznao je rivale na Mastersu u Sinsinatiju!

Srpski as je postavljen za trećeg nosioca, pa će na startu turnira biti slobodan, dok će u drugom kolu odmeriti snage sa boljim iz duela Argentinca Tijaga Agustina Tirantea i Britanca Jana Čoinskog.

Novak se nalazi u polovini žreba u kojoj je i prvi nosilac Aleksandar Zverev, pa njih dvojica ne mogu da se sastanu pre polufinala. To znači da bi Đoković do samog završnice morao da preskoči nekoliko ozbiljnih prepreka.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Novakov put do završnice

U trećem kolu Đokovića bi, prema projekcijama žreba, mogao da čeka Džek Drejper ili Mateo ArnaldI, dok je u četvrtfinalu projektovan okršaj sa Aleksom de Minorom.

Ako sve bude išlo prema nosiocima, potencijalni rivali u borbi za finale mogli bi da budu Feliks Ože-Alijasim ili Danil Medvedev.

Sa druge strane žreba nalazi se Zverev, koji će takođe biti slobodan u prvom kolu. Nemac u drugoj rundi čeka pobednika duela između Britanca Kamerona Norija i Hrvata Dina Prižmića.

Srbi u Sinsinatiju

Na turniru neće biti samo Đoković kada je srpski tenis u pitanju.

Miomir Kecmanović će u prvom kolu igrati protiv Argentinca Kamila Uga Karabelija, dok će Hamad Međedović za protivnika imati tenisera koji će u glavni žreb stići kroz kvalifikacije.

U kvalifikacijama učestvuje i Dušan Lajović, koji će pokušati da izbori mesto među najboljima.

Masters u Sinsinatiju igra se od 13. do 23. avgusta, a Novak će pokušati da još jednom pokaže zbog čega se nalazi u samom vrhu svetskog tenisa.

Žreb je poznat, put je zacrtan, a sada je sve na Đokoviću.