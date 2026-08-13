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Amerikanci su dobili finale koje su dugo čekali!

Ben Šelton i Brendon Nakašima boriće se za titulu na Mastersu u Montrealu, a njihov okršaj već je ušao u istoriju američkog tenisa.

Branilac titule Ben Šelton savladao je sunarodnika Lernera Tijena sa 6:2, 6:3, dok je Brendon Nakašima bio bolji od mladog Španca Rafaela Hodara – 7:6 (3), 6:4.

A ono što sledi u finalu posebno je zanimljivo.

Amerikanci čekali 23 godine

Šelton i Nakašima boriće se za trofej u prvom potpuno američkom finalu Mastersa 1000 još od 2003. godine.

Tada su se u Sinsinatiju sastali Endi Rodik i Mardi Fiš, a Rodik je izašao kao pobednik. Od tog trenutka Amerikanci nisu uspeli da ponove takav uspeh sve do sada.

U pitanju je tek 15. potpuno američko finale u istoriji Mastersa 1000, ali prvo u poslednje 23 godine.

Za američki tenis ovo je još jedan pokazatelj koliko nova generacija sve ozbiljnije preuzima scenu.

Šelton se osvetio Tijenu, pa preživeo dramu

Ben Šelton je u polufinalu imao dodatni motiv.

Lerner Tijen ga je prethodno dva puta pobedio, ali je branilac titule sada pronašao odgovor. Slavio je za samo sat i 24 minuta, nije izgubio nijedan gem na svoj servis i spasao je sve četiri brejk-lopte. Na prvi servis osvojio je čak 81 odsto poena.

Ipak, meč nije prošao potpuno mirno.

Šelton je u drugom setu doživeo nezgodan incident kada se zaleteo i udario u zid iza terena. Zbog posekotine na laktu i levoj šaci morao je da dobije medicinsku pomoć pored terena.

Nije ga to poremetilo.

Amerikanac se brzo vratio na teren i priveo posao kraju.

„Veoma sam zadovoljan kako sam odigrao. Lerner mi pravi mnogo problema i veoma sam srećan što sam uspeo da pobedim na ovakav način“, rekao je Šelton posle meča.

Za njega će ovo biti drugo finale Mastersa 1000 u karijeri, a u Montrealu ima priliku da odbrani prošlogodišnji trofej. Uz to, Šelton je ove sezone već osvojio turnire u Dalasu, Štutgartu i Minhenu i ima savršen učinak u finalima.

1/4 Vidi galeriju Ben Šelton na Mastersu u Montrealu Foto: Christinne Muschi / PA Images / Profimedia

Nakašima napravio najveći rezultat karijere

Ako je Šelton već poznato ime u završnicama velikih turnira, Nakašima je u Montrealu napravio ogroman iskorak.

Amerikanac je prvi put u karijeri stigao do finala Mastersa 1000, i to nakon što je savladao 19-godišnjeg Rafaela Hodara sa 7:6 (3), 6:4.

Nakašima je bio izuzetno agresivan sa osnovne linije i završio meč sa čak 28 vinera, uz 81 odsto osvojenih poena na prvi servis.

A onda je usledila prava drama.

Pri rezultatu 5:4 u drugom setu Amerikanac je morao da spašava čak četiri brejk-lopte. Izdržao je pritisak, a potom iskoristio petu meč-loptu i završio posao posle više od dva sata igre.

„Poslednjih nekoliko gemova bilo je ludo. Znao sam da moram da nastavim da se borim i spasem nekoliko brejk-lopti. Srećom, servis me je poslužio kada je bilo najpotrebnije“, rekao je Nakašima.

Ovaj rezultat mu je doneo i veliki skok na ATP listi. Trenutno je na 22. mestu „live“ rangiranja i već je sigurno da će u narednom ažuriranju ostvariti novi plasman karijere.

Tijen i Hodar takođe napravili veliki proboj

Iako su ostali bez finala, i Lerner Tijen i Rafael Hodar imaju zbog čega da budu zadovoljni.

Tijen je u Montrealu stigao do svog prvog Masters 1000 polufinala, a sjajan turnir mu je doneo skok na čak 12. mesto ATP „live“ liste, što je njegov najbolji plasman u karijeri.

Još veći skok napravio je Hodar.

Mladi Španac je godinu počeo kao 165. teniser sveta, a sada je stigao do 11. mesta na „live“ listi. U Montrealu je prethodno eliminisao Artura Fisa, Jiržija Lehečku i Lorenca Muzetija.

Veliki obračun za titulu

Sada ostaje samo jedno pitanje – ko će podići pehar?

Šelton brani titulu i ima iskustvo igranja velikih finala, dok Nakašima juri svoj prvi trofej na Mastersu 1000 i tek drugi ATP trofej u karijeri.

Zanimljivo je i da Šelton ima savršen skor protiv sunarodnika – pobedio je Nakašimu svih pet puta, uključujući i prošlogodišnji duel na kanadskom turniru.

Finale je zakazano za četvrtak u 20 časova po lokalnom vremenu, odnosno u petak u 2.00 ujutru po srednjoevropskom vremenu.