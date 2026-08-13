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Iga Švjontek je tako stigla do svog prvog finala posle skoro godinu dana, ali je i uspela da savlada Svitolinu od koje je izgubila oba prethodna duela ove godine.

Nakon što je dobila prvi set, trenutno osma teniserka sveta je u drugom osvojila samo jedan gem, da bi u odlučujućem setu nadoknadila brejk zaostatka i na kraju slavila posle dva sata i 17 minuta igre.

"Protiv Eline je uvek teško, tako da sam srećna što sam pobedila. Posebno zato što sam se vratila u trećem setu igrajući bolje. To je sigurno veliki napredak", rekla je Poljakinja posle meča.

1/5 Vidi galeriju Elina Svitolina Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia

Švjontek će u finalu igrati protiv Kazahstanke Elene Ribakine koja je u drugom polufinalu nadigrala Amerikanku Koko Gof sa 5:7, 6:2, 6:2.

Gof je dobila prvi set pošto je odlučujući brejk napravila u 12. gemu, ali je druga teniserka sveta u naredna dva, od rezultata 2:2, osvajala poslednja četiri gema.

Biće to 13. međusobni duel Švjontek i Ribakine, a trenutni rezultat u pobedama je 6:6. Poslednji put su se sastale u četvrtfinalu Australijan opena, kada je Ribakina na putu do titule pobedila u dva seta.