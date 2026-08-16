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Kao zvaničan razlog otkazivanja naveo je zdravstvene probleme i medicinske preglede koje je nedavno obavio u Italiji.

Ipak, u javnosti se podigla prilična prašina kada se Italijan pojavio na venčanju svetskog rekordera u skoku motkom, Armanda Duplantisa, koji je izgovorio sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj partnerki Dezire. Iako su mnogi ostali zatečeni njegovim prisustvom, iza ovog prijateljstva stoji vrlo jednostavan razlog.

Naime, Sinerova devojka Laila Hasanović i Duplantisova novopečena supruga Dezire poznaju se odranije i izuzetno su bliske, naročito otkad su se oba sportska asa preselila u Monako. Ovu zanimljivu pozadinu njihovog druženja otkrio je upravo Greg Duplantis, otac švedskog atletičara.

- Živimo jako blizu u Monaku. Desi je prijateljica sa devojkom Janika Sinera koja je Dankinja, tako da mislim da i oni smatraju da je to jako lepo. Sve to dolazi prirodno - rekao je Greg Duplantis, a prenosi švedski Aftonbladet.

Pre tenisera, volela sina legende Formule 1

Zanimljivo je da Siner nije prvi uspešni sportista u njenom životu. Pre nego što je uplovila u vezu sa italijanskim teniserom, Laila je bila sa Mikom Šumaherom, vozačem i sinom legendarnog šampiona Formule 1, Mihaela Šumahera.

1/7 Vidi galeriju Par se rastao posle 18 meseci veze. Foto: Instagram, Screenshot

Sjajan plasman otvorio joj je vrata elitne modne industrije, pa danas uspešno sarađuje sa prestižnim brendovima.

Pola miliona ljudi prati svaki njen korak

Pored uspešne manekenske karijere, Laila je izgradila i ozbiljno onlajn carstvo. Na Instagramu je prati više od 500.000 ljudi, dok na Jutjubu broji desetine hiljada pretplatnika. Svojim pratiocima redovno deli savete o modi, nezi lica i tela, kao i trikove iz sveta lepote, čime je potvrdila status jedne od uticajnijih influenserki u regionu i Evropi.