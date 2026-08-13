Najbolji srpski teniser Novak Đoković stigao je u Sinsinati, gde ga u narednim danima očekuju borbe na prestižnom turniru iz serije 1000.
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SVE OČI UPRTE U NJEGA! ĐOKOVIĆ STIGAO U SINSINATI! Pogledajte šta je srpski teniser prvo uradio! VIDEO
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Srpski as se odmah po dolasku uputio u teniski kompleks i bez odlaganja odradio prvi trening.
Po starom dobrom običaju, gde god da se pojavi, Đoković privlači ogromnu pažnju, pa su tako tribine bile ispunjene do poslednjeg mesta i tokom njegovog izlaska na teren. Delić atmosfere sa treninga možete pogledati u video-snimku u nastavku.
Da podsetimo, Novak je kao nosilac slobodan u uvodnoj rundi, dok će mu rival u drugom kolu biti pobednik okršaja između Tirantea i Čoinskog, koji svoj meč igraju u četvrtak od 20.00 časova.
Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia
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