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Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Sinsinatiju, pošto je u prvom kolu pobedio Argentinca Kamila Uga Karabelija 6:3, 6:3.

Meč je trajao jedan sat i 28 minuta. Kecmanović je 62. teniser sveta, dok se Karabeli nalazi na 76. mestu ATP liste.

Srpski teniser će u drugom kolu igrati protiv Italijana Flavija Kobolija, koji je bio slobodan u prvom kolu.

Masters u Sinsijatiju se igra do 23. avgusta za nagradni fond od 9.415.725 dolara.

Miomir Kecmanović na Mastersu u Montrealu. Foto: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia, David Kirouac/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

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