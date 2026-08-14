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Američki teniser Ben Šelton odbranio je titulu na mastersu u Montrealu, pošto je prošle noći u finalu pobedio sunarodnika Brendona Nakašimu sa 6:3, 7:6(4).

Šelton je osvojio trofej bez ijednog izgubljenog seta u svojih šest mečeva.

Ovom pobedom, Šelton, koji je bio šampion u Torontu 2025, postao je tek četvrti teniser u ovom veku koji je uspešno odbranio titulu u Kanadi, posle Endija Mareja (2009-10), Novaka Đokovića (2011-12) i Rafaela Nadala (2018-19).

"Način na koji sam igrao tokom cele nedelje i prošao kroz ovakav žreb govori o radu koji sam uložio. To takođe govori i o mojoj mentalnoj snazi, kao i o sposobnosti da ostanem fokusiran na sve što se dešavalo ove nedelje", rekao je Šelton posle finala.

Nakon što je Šelton napravio svoj prvi brejk protiv Nakašime zahvaljujući vineru iz riterna pri rezultatu 3:3 u prvom setu, više nije bilo moguće zaustaviti ga. Ovaj 23-godišnji teniser je u nastavku diktirao tempo meča. Amerikanac se tokom celog meča nije suočio ni sa jednom brejk loptom, a iskoristio je dve od četiri brejk prilike koje je stvorio.

1/4 Vidi galeriju Ben Šelton na Mastersu u Montrealu Foto: Christinne Muschi / PA Images / Profimedia

Pobedom nad Nakašimom u Montrealu, do koje je stigao posle sat i 27 minuta, Šelton je popravio svoj skor na 6:0 u međusobnim duelima.

"Ne mogu da budem zadovoljniji zbog načina na koji sam pobedio ove nedelje. Način na koji sam se kretao po terenu, kako sam udarao lopticu, moj servis i ritern. Mislim da sam bio raznovrsan. Igrao sam tenis na celom terenu. I super sam srećan kako se meč završio", rekao je Šelton.

Šelton je tako stigao do četvrtog trofeja ove sezone, pošto je prethodno slavio u Dalasu, Minhenu i Štutgartu, čime je ukupan broj svojih ATP titula povećao na sedam.

Nakašima, koji je igrao svoje prvo masters finale, nije uspeo da osvoji drugu titulu u karijeri, skoro četiri godine nakon što je osvojio prvu 2022. godine u San Dijegu.