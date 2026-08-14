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Novak Đoković, kao treći nosilac, bio je slobodan u prvom kolu Mastersa u Sinsinatiju, a sada je saznao i ime protivnika na startu turnira.

Srpskog asa čeka duel sa Argentincem Tiranteom, trenutno 65. teniserom sveta, koji je do plasmana u drugo kolo stigao posle neverovatne drame i gotovo tri sata borbe protiv Jana Čoinskog.

Tirante je slavio sa 2:1, po setovima 6:7 (9), 7:6 (7), 7:6 (4), a meč je bio prepun preokreta i neizvesnosti.

Argentinac je u drugom setu imao i meč-loptu u taj-brejku, ali nije uspeo da završi posao. U odlučujućem setu Čoinski je imao prednost od 4:1, međutim Tirante je uspeo da se vrati u meč i izbori novi taj-brejk.

Britanac je i tamo vodio 4:1, ali je usledio nestvaran preokret. Tirante je osvojio čak šest poena zaredom i tako stigao do velike pobede.

Za Argentinca je ovo ujedno i prva pobeda u karijeri na Mastersu u Sinsinatiju, i to u tek drugom nastupu na ovom turniru.

Đoković i Tirante trebalo bi da se sastanu u subotu uveče, odnosno u noći između subote i nedelje po srpskom vremenu.