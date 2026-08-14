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Poljska teniserka Iga Švjontek pobedila je prošle noći Kazahstanku Elenu Ribakinu sa 6:2, 6:3 u finalu turnira u Torontu i tako osvojila svoju prvu WTA titulu ove godine i ukupno 26. u karijeri.

Ovo je ujedno njena 12. WTA 1.000 titula, čime je pretekla Arinu Sabalenku (11) i izbila na drugo mesto po broju ovih trofeja od uvođenja ovog formata 2009. godine. Ispred nje je sada samo Serena Vilijams (13).

Ova pobeda donosi Švjontek i prednost od 7:6 u međusobnim duelima protiv Ribakine.

"Ti si sjajna protivnica i uvek je teško igrati protiv tebe. Odigrale smo mnogo važnih mečeva jedna protiv druge i sigurna sam da će ih biti još mnogo, mnogo više", rekla je Švjontek tokom ceremonije dodele trofeja.

"Malo sam ostala bez reči jer je put ove sezone bio pun uspona i padova. Biti ovde, držati trofej i pobediti najbolje igračice zaista mnogo znači", dodala je ona.

1/5 Vidi galeriju Iga Švjontek protiv Medison Ingliš Foto: Mark Baker/AP, Asanka Brendon Ratnayake/AP

Švjontek je oduzela servis Ribakinoj već u prvom gemu i osvojila je prvi set za 29 minuta. Nakon novog brejka pri rezultatu 2:2 u drugom setu, Poljakinja je obezbedila pobedu za ukupno 75 minuta igre.

"Nisam igrala dovoljno agresivno i nisam igrala sa dovoljno energije. Svi znamo da je ona borac i da može da trči levo-desno mnogo duže od mene", rekla je Ribakina, šampionka Australijan opena.

Švjontek, šestostruka grend slem šampionka će posle ove pobede napredovati sa osmog na peto mesto novoj WTA rang-listi. ; Na drugoj strani, Ribakina će ostati na poziciji broj dva, ali je nastavila da smanjuje razliku u odnosu na prvoplasiranu Sabalenku uoči završnice sezone.