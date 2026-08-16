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Legendarni švajcarski teniser izgubio je više od 50 miliona dolara na papiru tokom samo jednog dana, nakon velikog pada vrednosti akcija kompanije sa kojom je godinama poslovno povezan.

Akcije jednog švajcarskog proizvođača sportske opreme naglo su pale, a u jednom trenutku pad je iznosio oko 19 odsto. Kako Rodžer Federer poseduje značajan vlasnički udeo u kompaniji, strmoglavi pad cene akcija direktno je uticao na procenjenu vrednost njegovog bogatstva.

Prema procenama "Forbes-a", Federerovo bogatstvo je nakon ovog pada smanjeno za najmanje 52 miliona dolara, na približno 952 miliona dolara.

1/7 Vidi galeriju Slavni Švajcarac odigrao taj-brejk sa Kasperom Rudom Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

To znači da je čuveni teniser, prema istoj proceni, ponovo pao ispod granice od milijardu dolara. Status milijardera stekao je tokom 2025. godine, upravo zahvaljujući rastu vrednosti svog udela u ovoj kompaniji.

Važno je naglasiti da je reč o padu tržišne vrednosti njegovog vlasničkog udela. Ukoliko Federer ne proda akcije, taj gubitak je samo na papiru i vrednost može ponovo da poraste ukoliko se cena akcija oporavi.

Federer je jedan od najvećih sportista i kada je reč o poslovnim ulaganjima. Nakon završetka teniske karijere, veliki deo njegovog bogatstva nastavio je da raste zahvaljujući poslovnim partnerstvima, investicijama i posebno saradnji sa ovom kompanijom.

Zanimljivo je da je upravo taj brend tokom prethodnih godina bio jedan od glavnih razloga zbog kojih je Federer prešao granicu od milijardu dolara procenjenog bogatstva.

Sada se situacija promenila za samo jedan dan.

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