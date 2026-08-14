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Organizatori turnira u Ohaju saopštili su satnicu subotnjeg programa, a Novak će na centralni teren izaći ne pre 18:30 časova po srednjoevropskom vremenu.

Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Prvi meč odigraće Švajcarkinja Zejnep Sonmez i domaća predstavnica Amada Anisimova, a potom će na teren treći nosilac Đoković i 54. teniser sveta, Argentinac Tijago Tirante koji je na startu eliminisao Jana Ćoinskog.

Novak, trenutno, peti na ATP listi i 14 godina mlađi protivnik dosad se nisu sastajali.

Đoković je tri puta osvajao titulu u Sinsinatiju, a ove godine olakšavajuća mu je okolnost što u žrebu nisu povređeni Janik Siner i Karlos Alkaraz.

U subotu će na teren i Miomir Kecmanović koji će na „Grenstendu“ odigrati prvi meč dana protiv Fabija Kobolija.

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Ognjen Matanović gol za Grafičar Izvor: YouTube/Zvezda TV