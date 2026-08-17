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Ćerka je milijardera Terija Pegule, vlasnika Buffalo Billsa i Buffalo Sabresa, ali je umesto porodičnog biznisa izabrala – tenis.

Džesika Pegula rođena je 24. februara 1994. godine u Bafalu, u saveznoj državi Njujork. Tenis je počela da igra sa svega sedam godina, a danas je jedna od najboljih teniserki sveta. Prema WTA podacima, dostigla je treće mesto na svetskoj rang listi u singlu, dok je igrala i na samom vrhu dubl konkurencije.

Ali njeno prezime je odavno bilo poznato u Americi.

OTAC JOJ JE MILIJARDER I VLASNIK NFL KLUBA

Džesikin otac, Teri Pegula, napravio je ogromno bogatstvo u industriji nafte i prirodnog gasa. Njegova kompanija East Resources prodata je 2010. godine kompaniji Royal Dutch Shell za čak 4,7 milijardi dolara.

Nakon toga Pegula je počeo da ulaže ogroman novac u sport.

Godine 2011. kupio je hokejaški klub Buffalo Sabres, a samo tri godine kasnije postao je vlasnik NFL ekipe Buffalo Bills, za koju je platio oko 1,4 milijarde dolara.

Tako je Džesika odrasla u porodici koja nije posedovala samo ogromno bogatstvo, već i neke od najpoznatijih sportskih institucija u gradu.

Njena majka Kim Pegula takođe je veoma važna figura u porodičnom biznisu. Zajedno sa Terijem bila je ključna u upravljanju sportskim carstvom porodice, a Buffalo Sabres navodi da su njih dvoje zajedno kupili klub 2011. godine i Buffalo Bills 2014. godine.

„NISAM IMALA BATLERA I LIMUZINU!“

Upravo zbog svog porekla Džesika je često bila meta priča da je imala život potpuno drugačiji od ostalih teniserki.

Tokom US Opena 2024. godine čak je javno reagovala na tvrdnje da je odrasla uz batlera, šofera, privatne avione i luksuz kakav obični ljudi ne mogu ni da zamisle.

Pegula je priznala da joj je pomalo iritantno kada ljudi automatski pretpostavljaju da je zbog roditelja imala takav život.

Ipak, činjenica ostaje – odrasla je kao ćerka jednog od najbogatijih Amerikanaca.

NIJE OSTALA U SENCI OCA

Iako joj je porodica obezbedila finansijsku sigurnost, Džesika je napravila ono što mnogi naslednici milijardera ne urade – izgradila je sopstveni profesionalni identitet.

Umesto da se priključi porodičnom biznisu, posvetila se tenisu.

Godinama je napredovala, probijala se kroz svetsku rang-listu i postala ozbiljna sila ženskog tenisa.

Najveći rezultat na grend slemovima ostvarila je na US Openu 2024. godine, kada je stigla do svog prvog finala jednog grend slema.

Takođe je tokom karijere stigla do trećeg mesta na WTA listi, što pokazuje da nije reč samo o bogatoj naslednici koja je iz hobija igrala tenis.

A KOLIKO JE ONA ZARADILA OD TENISA?

Tu priča postaje posebno zanimljiva.

Iako joj porodično bogatstvo daje finansijsku sigurnost, Džesika je kroz profesionalni tenis zaradila ozbiljan novac.

Forbes ju je za 2025. uvrstio među najplaćenije sportistkinje sveta, sa 12,3 miliona dolara ukupne zarade za tu godinu, uključujući nagrade i komercijalne prihode.

Pored tenisa, ima i sopstveni brend za negu kože Ready 24, a potpisala je i ugovore sa velikim kompanijama poput Adidasa, Dysona, Hyatta, IBM-a i Yonexa.

Dakle, Džesika nije samo naslednica milijardera – ona danas ima i sopstveni sportski i poslovni brend.

PORODICA JOJ JE PROMENILA ŽIVOT

Džesikin život nije bio bez teških trenutaka.

Njena majka Kim Pegula doživela je srčani udar u junu 2022. godine, nakon čega je pretrpela ozbiljno oštećenje mozga. Džesika je kasnije javno govorila o majčinom oporavku i tome koliko je taj događaj pogodio celu porodicu.

Uprkos svemu, nastavila je da igra tenis na najvišem nivou.

MILIJARDERSKA ĆERKA KOJA JE POSTALA TENISKA ZVEZDA

Džesika Pegula je zato prilično neobična sportska priča.

Ćerka je milijardera, odrasla je uz vlasnike velikih američkih sportskih klubova i nikada nije morala da strahuje za egzistenciju.

Ali kada izađe na teren, novac njenog oca ne može da joj donese pobedu.

Za to mora sama da osvoji svaki poen.

I upravo je to ono što je Pegula uspela – od devojke iz jedne od najbogatijih američkih porodica napravila je ime koje danas poznaje ceo teniski svet.

1/9 Vidi galeriju Džesika Pegula Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia