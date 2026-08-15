Hamad Međedović eliminisan je sa mastersa u Sinsinatiju...
Tenis
KRAJ ZA HAMADA: Međedović završio učešće u Sinsinatiju
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Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u drugo kolo masters turnira u Sinsinatiju, pošto je danas poražen u prvom kolu od Argentinca Marka Trunđelitija rezultatom 7:5, 7:6 (7:2).
Meč je trajao dva sta i šest minuta. Međedović je 73. teniser sveta, dok je Trunđeliti 91. na ATP listi.
Hamad Međedović Foto: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
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Argentinski teniser je prvi set osvojio posle brejkova u šestom i 12. gemu.
Oba tenisera su napravila po jedan brejk u drugom setu, a Truđeliti je posle taj-brejka bio bolji rezultatom 7:2.
Trunđeliti će u drugom kolu igrati protiv Rusa Danila Medvedeva, koji je bio slobodan u prvoj rundi.
Masters u Sinsinatiju igra se za nagradni fond od 9.415.725 dolara.
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