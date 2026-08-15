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Novak Đoković je posle odigranog polufinala na Vimbldonu odlučio da pred poslednji grend slem u sezoni u Njujorku zaigra na mastersu u Sinsinatiju.

Najbolji teniser sveta u istoriji Novak Đoković tri puta je slavio u Sinsinatiju (2023, 2020. i 2018), dok je još pet puta igrao finala, koja je gubio od Rodžera Federera (2009, 2012, 2015) i Endija Marija (2008, 2011).

Novak Đoković i dalje uživa u tenisu Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dve decenije

Novak Đoković je do titule u Sinsinatiju dolazio nakon što je u finalima bio bolji od Rodžera Federera, Miloša Raonića i Karlosa Alkaraza. Podsetio se Srbin svojih početaka ovde.

- Nisam bio svestan da je ovo bio prvi glavni žreb mastersa koji sam igrao u karijeri. Bilo je 2005, je l' da? Aha, da. Sećam se sada, igrao sam na terenu broj jedan tada. Prošla je 21 godina od tada, poslednji put sam bio ovde 2023. i osvojio titulu u jednom epskom meču sa Alkarazom. Imam sjajne uspomene - rekao je Novak.

Uživa u životu - Novak Đoković Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Balansiranje

Otkrio je Nole američkim novinarima da više nije sto odsto fokusiran na tenis, kao ranije.

- Nije to tako jednostavno kao što je bilo većim delom karijere, kad se sve vrtelo oko mene. Nije više tako i to mi se sviđa. Moram da izađem iz takve uloge, pričao sam o tome i u dokumentarcu, videćete. Da balansiram ulogu tenisera, oca, supruga, brata, da budem najbolji mogući u svim tim svetovima. Potrebno je vreme, energija, to je rad koji traje. Pomalo je to potcenjeno, koliko se cela familija žrtvovala za mene.

1/8 Vidi galeriju Novak i Jelena Đoković na plaži na Mikonosu u nezgodnom izdanju Foto: ThePhotOne / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, MYKO/SMTK, MYKO/SMTK

Planiranje unapred

Novak Đoković je i dalje posvećen tenisu, samo je sada prilično stariji i mora da misli na svoje telo, jer ima punih 39 godina.

- Postoji komunikacija s timom. Napravimo plan unapred, nije da podignem slušalicu i kao: "Hoću sutra da treniram, dođite." To je planiranje, kalendar, radim to ceo život. Kao teniser naučite da planirate unapred. Možda sada ne planiram toliko unapred kao nekada ranije u karijeri, to radim manje poslednjih godina. Razumem u kakvom stanju mi je telo, koliko moram da radim s fizioterapeutom, kada kreće ozbiljniji trening, s više strukture - otkrio je Novak i nastavio:

- Fizička aktivnost za mene ne prestaje, čak i kada se odmaram, nešto radim. To je moj životni stil, to radim da ostanem zdrav. Igram tenis i kad se odmaram, igram sa suprugom, sinom Stefanom, ćerkom Tarom, s braćom. Zabavljamo se, uživam u životu.