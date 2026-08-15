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Argentinac je pred prvi međusobni susret priznao da je tokom odrastanja bio navijač Rafaela Nadala, ali nema dilemu kome pripada status najvećeg tenisera svih vremena.

Novak Đoković - Artur Rinderkneš, 3. kolo Vimbldona Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

"Kada sam bio mlad, gledao sam Đokovića na televiziji. Uvek sam bio veliki Rafin navijač. Ali Novak je Novak. On je veoma važna figura za ceo svet i jedna od najvećih ikona tenisa", rekao je Tirante.

Tirante je posebno istakao rezultate osvajača 24 Grend slem titule.

"Novakova dostignuća su ogromna. On je najveći teniser svih vremena. Kada pričate o tenisu, Novak je uvek tu."

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