Argentinac je pred prvi međusobni susret priznao da je tokom odrastanja bio navijač Rafaela Nadala , ali nema dilemu kome pripada status najvećeg tenisera svih vremena.

"Kada sam bio mlad, gledao sam Đokovića na televiziji. Uvek sam bio veliki Rafin navijač. Ali Novak je Novak. On je veoma važna figura za ceo svet i jedna od najvećih ikona tenisa", rekao je Tirante.