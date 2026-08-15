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Meč je trebao da počne u 18.30 časova po srpskom vremenu.

Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

 Međutim zbog nevremena u Americi meč je pomeren.

Zbog udara groma meč je pomeren za minimum sat vremena, što bi značilo da Đoković nikako neće moći da počne. Uskoro nakon toga počela je jaka kiša.

Za sada nije poznato kada će meč Novaka i Tirantea početi.

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