Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv argentinskog tenisera Tijaga Agustina Tirantea meč dugog kola u Sinsinatiju.
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DRAMA U SINSINATIJU: Udar groma odložio Novakov meč!
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Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia
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Međutim zbog nevremena u Americi meč je pomeren.
Zbog udara groma meč je pomeren za minimum sat vremena, što bi značilo da Đoković nikako neće moći da počne. Uskoro nakon toga počela je jaka kiša.
Za sada nije poznato kada će meč Novaka i Tirantea početi.
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