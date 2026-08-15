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Kecmanović, 66. teniser sveta, izgubio je posle dva sata.

Koboli je dobro počeo, napravio je tri brejka u prvom setu i poveo u meču.

Meč je u drugom setu prekinut zbog kiše pri rezultatu 3:2 za Kobolija, a u nastavku su teniseri i dalje bili sigurni na svoje servise sve do devetog, kada je Kecmanović napravio brejk za 5:4.

On je posle toga osvojio gem na svoj servis i izjednačio u meču.

Kecmanović je u prvom gemu trećeg seta oduzeo servis Koboliju, koji je odmah uzvratio, vezao je dva brejka i preokrenuo na 4:1.

Igrači su posle toga osvajali gemove na svoje servise, Koboli je zadržao prednost i plasirao se u treće kolo.

Koboli će u trećem kolu igrati protiv Belgijanca Aleksandra Bloksa, koji je pobedio Argentinca Marijana Navonea 6:3, 6:4.