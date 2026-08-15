Srpski teniser Miomir Kecmanović nije večeras uspeo da se plasira u treće kolo mastersa u Sinsinatiju, pošto je izgubio od 10. igrača sveta Italijana Flavija Kobolija posle tri seta, 1:6, 6:4, 3:6.
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KRAJ ZA SRBINA U SINSINATIJU: Kecmanović izgubio od Kobolija u drugom kolu mastersa
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Kecmanović, 66. teniser sveta, izgubio je posle dva sata.
Koboli je dobro počeo, napravio je tri brejka u prvom setu i poveo u meču.
Meč je u drugom setu prekinut zbog kiše pri rezultatu 3:2 za Kobolija, a u nastavku su teniseri i dalje bili sigurni na svoje servise sve do devetog, kada je Kecmanović napravio brejk za 5:4.
On je posle toga osvojio gem na svoj servis i izjednačio u meču.
Kecmanović je u prvom gemu trećeg seta oduzeo servis Koboliju, koji je odmah uzvratio, vezao je dva brejka i preokrenuo na 4:1.
Igrači su posle toga osvajali gemove na svoje servise, Koboli je zadržao prednost i plasirao se u treće kolo.
Koboli će u trećem kolu igrati protiv Belgijanca Aleksandra Bloksa, koji je pobedio Argentinca Marijana Navonea 6:3, 6:4.
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