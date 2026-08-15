Nakon paklenog gema koji je trajao skoro 18 minuta, najboljem srpskom teniseru se slošilo na klupi, zbog čega su došli lekari, a usledio je i medicinski tajmaut za našeg asa.

Tokom tog prekida, Novak Đoković se uhvatio za glavu sa peškirom preko usta i kako se činilo u direktnom prenosu, krenuo je da povraća i da izbacuje nešto iz usta. Sve vreme oko njega su bili doktor i fizioterapeut.