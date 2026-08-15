Dramatične scene u Sinsinatiju: Novak Đoković povraćao tokom meča, lekari odmah priskočili u pomoć. Saznajte više o incidentu.
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DRAMA U SINSINATIJU! Novak Đoković povraćao usred meča, doktori odmah uleteli na teren! (VIDEO)
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Dramatične scene u Sinsinatiju na samom početku drugog seta između Novaka Đokovića i Tijaga Avgustina Tirantea!
Nakon paklenog gema koji je trajao skoro 18 minuta, najboljem srpskom teniseru se slošilo na klupi, zbog čega su došli lekari, a usledio je i medicinski tajmaut za našeg asa.
Tokom tog prekida, Novak Đoković se uhvatio za glavu sa peškirom preko usta i kako se činilo u direktnom prenosu, krenuo je da povraća i da izbacuje nešto iz usta. Sve vreme oko njega su bili doktor i fizioterapeut.
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