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Dramatične scene u Sinsinatiju na samom početku drugog seta između Novaka Đokovića i Tijaga Avgustina Tirantea!

Nakon paklenog gema koji je trajao skoro 18 minuta, najboljem srpskom teniseru se slošilo na klupi, zbog čega su došli lekari, a usledio je i medicinski tajmaut za našeg asa.

Tokom tog prekida, Novak Đoković se uhvatio za glavu sa peškirom preko usta i kako se činilo u direktnom prenosu, krenuo je da povraća i da izbacuje nešto iz usta. Sve vreme oko njega su bili doktor i fizioterapeut.

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Novak Đoković u Sinsinatiju sa kinezi trakama Izvor: Arena tenis