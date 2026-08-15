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Novak Đoković je doživeo poraz u drugom kolu ATP Mastersa u Sinsinatiju od Tijaga Avgustina Tirantea iz Argentine u tri seta (6:2, 4:6, 4:6), a meč su obeležili pakleni uslovi za igru i ogromna vlažnost vazduha.

Zbog toga je Novak Đoković čak i povraćao, hvatao se za glavu, pa čak i padao na podlogu, pošto se nije osećao dobro.

1/7 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Odmah posle meča je održao konferenciju za medije, gde je gospodski čestitao protivniku na pobedi:

- Pre svega, čestitam protivniku. Iskreno, ovo za mene uopšte nije bio prijatan meč. Tako sam se osećao. Nije prvi put, pretpostavljam da neće biti ni poslednji, ali šta je tu je.

- Jednostavno je,u pitanju zdravstveni problem koji imam. Muči me već poslednjih nekoliko godina. Imam dosta problema, naročito kada su velika vlažnost vazduha i vrućina.

Ostao je misteriozan povodom povratka u Sinsinati sledeće godine.

- Svakako se nadam da hoću, ali nažalost, u ovom trenutku deluje da su veće šanse da neću. Ipak, videćemo šta će budućnost doneti.

Izjavio je da je bio svestan kakvi će biti vremenski uslovi.

- Da, jesam. Ali tu su i sve ostale stvari – nervoza i sve što ide uz meč. Sve to dodatno pogorša situaciju i upravo se to dogodilo - istakao je Novak.

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