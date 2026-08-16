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Rafael Hodar priredio je spektakularan preokret u Sinsinatiju, ali njegov duel sa Denisom Šapovalovom nije ostao upamćen samo po teniskoj drami.

Pored neverovatne borbe na terenu, meč su obeležili i nervoza, rasprava i – pertle. Sve je kulminiralo u samoj završnici, kada je između dvojice tenisera došlo do "zategnute" situacije.

Španac je slavio sa 7:5, 4:6, 7:5, iako je u odlučujućem setu bio na ivici poraza. Šapovalov je imao ogromnu prednost od 5:1, uz dve meč-lopte, ali Hodar nije odustajao. Nanizao je šest gemova i napravio nestvaran preokret.

Pertle izazvale haos

Međutim, upravo kada je meč ulazio u samu završnicu, ponovo je došlo do prekida zbog Hodarovih pertli.

Špancu se problem sa obućom dogodio drugi put tokom meča, a pauza je očigledno dodatno iznervirala Šapovalova. Kanadski teniser nije skrivao nezadovoljstvo zbog novog prekida, a atmosfera na terenu postala je sve napetija.

A onda je usledio potez koji je dodatno privukao pažnju.

Šapovalov nije čekao da se sve završi tradicionalnim pozdravom na mreži.

Umesto toga, odmah je prišao Hodaru i njih dvojica su imali razgovor u kojem su očigledno raspravljali o onome što se dogodilo tokom meča.

Nije bilo većeg incidenta, ali je bilo jasno da između dvojice tenisera nije sve bilo idealno.

1/5 Vidi galeriju Hodar - Šapovalov, Masters u Sinsinatiju Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Hodar već ima "istoriju" sa pertlama

Ono što ovoj priči daje dodatnu težinu jeste činjenica da se Hodar sa sličnom situacijom suočavao i prethodnih dana.

Tokom polufinala Mastersa u Kanadi protiv Brendona Nakašime, Španac je takođe morao da prekida igru zbog problema sa pertlama. I tada je usledila lavina reakcija na društvenim mrežama, a pojedini navijači optuživali su ga da takvim pauzama remeti ritam protivnika.

Sada se ista stvar dogodila i protiv Šapovalova.

Zbog toga su pojedini navijači na društvenim mrežama već počeli da koriste izraz „shoelace gate“, dok su drugi stali u odbranu mladog Španca i podsećali da je pokidana pertla realan problem koji može da ugrozi bezbednost igrača.

Na kraju je ipak poslednju reč imao Hodar.

Izgubio je drugi set, bio na 1:5 u odlučujućem, spasao dve meč-lopte i onda napravio nestvarnu seriju od šest uzastopnih gemova.

Šapovalov je imao pobedu u rukama, ali je Hodar napravio jedan od najvećih preokreta turnira.

Ipak, umesto da se priča samo o teniskom spektaklu, meč je ostao upamćen i po zategnutom susretu dvojice tenisera na mreži.