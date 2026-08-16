PERTLE IZAZVALE NEVIĐENI HAOS! Spasao dve meč lopte, napravio preokret za pamćenje, pa ušao u žestoku RASPRAVU sa ogorčenim protivnikom!
Rafael Hodar priredio je spektakularan preokret u Sinsinatiju, ali njegov duel sa Denisom Šapovalovom nije ostao upamćen samo po teniskoj drami.
Pored neverovatne borbe na terenu, meč su obeležili i nervoza, rasprava i – pertle. Sve je kulminiralo u samoj završnici, kada je između dvojice tenisera došlo do "zategnute" situacije.
Španac je slavio sa 7:5, 4:6, 7:5, iako je u odlučujućem setu bio na ivici poraza. Šapovalov je imao ogromnu prednost od 5:1, uz dve meč-lopte, ali Hodar nije odustajao. Nanizao je šest gemova i napravio nestvaran preokret.
Pertle izazvale haos
Međutim, upravo kada je meč ulazio u samu završnicu, ponovo je došlo do prekida zbog Hodarovih pertli.
Špancu se problem sa obućom dogodio drugi put tokom meča, a pauza je očigledno dodatno iznervirala Šapovalova. Kanadski teniser nije skrivao nezadovoljstvo zbog novog prekida, a atmosfera na terenu postala je sve napetija.
A onda je usledio potez koji je dodatno privukao pažnju.
Šapovalov nije čekao da se sve završi tradicionalnim pozdravom na mreži.
Umesto toga, odmah je prišao Hodaru i njih dvojica su imali razgovor u kojem su očigledno raspravljali o onome što se dogodilo tokom meča.
Nije bilo većeg incidenta, ali je bilo jasno da između dvojice tenisera nije sve bilo idealno.
Hodar već ima "istoriju" sa pertlama
Ono što ovoj priči daje dodatnu težinu jeste činjenica da se Hodar sa sličnom situacijom suočavao i prethodnih dana.
Tokom polufinala Mastersa u Kanadi protiv Brendona Nakašime, Španac je takođe morao da prekida igru zbog problema sa pertlama. I tada je usledila lavina reakcija na društvenim mrežama, a pojedini navijači optuživali su ga da takvim pauzama remeti ritam protivnika.
Sada se ista stvar dogodila i protiv Šapovalova.
Zbog toga su pojedini navijači na društvenim mrežama već počeli da koriste izraz „shoelace gate“, dok su drugi stali u odbranu mladog Španca i podsećali da je pokidana pertla realan problem koji može da ugrozi bezbednost igrača.
Na kraju je ipak poslednju reč imao Hodar.
Izgubio je drugi set, bio na 1:5 u odlučujućem, spasao dve meč-lopte i onda napravio nestvarnu seriju od šest uzastopnih gemova.
Šapovalov je imao pobedu u rukama, ali je Hodar napravio jedan od najvećih preokreta turnira.
Ipak, umesto da se priča samo o teniskom spektaklu, meč je ostao upamćen i po zategnutom susretu dvojice tenisera na mreži.