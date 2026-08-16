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Novak Đoković možda je odigrao poslednji meč u Sinsinatiju. Posle tri godine pauze vratio se na turnir na kojem je tri puta bio šampion, ali je njegov povratak završen već u drugom kolu - i to na veoma bolan način.

Argentinac Tijago Agustin Tirante napravio je najveće iznenađenje u karijeri i savladao trećeg nosioca sa 2:6, 6:4, 6:4. Ali rezultat je ostao u drugom planu zbog onoga što se događalo sa Novakom na terenu.

1/7 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Srbin je briljantno otvorio meč, osvojio prvi set 6:2 i delovalo je da će rutinski nastaviti dalje. A onda - potpuni preokret.

Novak doživeo fizički pakao

Od početka drugog seta postalo je jasno da nešto nije u redu.

Đoković je tokom jednog iscrpljujućeg gema od 18 minuta, sa čak devet izjednačenja, počeo ozbiljno da se muči. Spuštao se na kolena, tražio pomoć, a u jednom trenutku je izgledao kao da jedva uspeva da dođe do daha. Dobio je i medicinski tajm-aut.

01:00 Novak Đoković povraća i mere mu puls Izvor: Arena tenis

Ipak, Novak nije odustao. Borio se do kraja, ali je Tirante iskoristio fizičke probleme velikog šampiona i napravio senzaciju.

A onda je Novak rekao nešto što zabrinjava

Posle meča novinare nije najviše zanimao sam poraz, već ono što se dogodilo sa njegovim telom.

Đoković je odbacio objašnjenje da je sve posledica samo teških vremenskih uslova. Otkrio je da već godinama ima zdravstveni problem koji mu posebno stvara probleme kada su temperatura i vlažnost visoke.

"To je stanje koje imam zdravstveno. Muči me već nekoliko godina. Pravi mi mnogo problema, naročito kada je velika vlažnost i vrućina", rekao je Novak posle meča.

To je rečenica koja je odmah izazvala veliku pažnju.

Novak nije precizirao o kakvom zdravstvenom problemu je reč, pa nema osnova za nagađanja o dijagnozi. Ono što je jasno jeste da ga problem prati već godinama i da se u ekstremnim uslovima značajno pogoršava.

"Verovatnije je da se neću vratiti..."

A onda je usledilo pitanje koje je otvorilo još veću temu.

Da li planira da se vrati u Sinsinati naredne godine?

Novakov odgovor bio je daleko od optimističnog.

"Svakako se nadam, ali trenutno deluje verovatnije da neću. Ali videćemo šta budućnost donosi."

I upravo je ta rečenica razlog zbog kojeg je zvanični sajt Sinsinati opena svoj izveštaj naslovio pitanjem: "Novakov poslednji ples u Sinsinatiju?"

Niko, dakle, nije potvrdio da je ovo definitivno bio njegov poslednji nastup. Ali sam Đoković je ostavio ozbiljnu mogućnost da se više neće vratiti.

Turnir koji je obeležio njegovu karijeru

Zato ova eliminacija ima posebnu težinu.

Đoković je u Sinsinatiju debitovao u glavnom žrebu Mastersa pre više od dve decenije, a trofej je osvajao 2018, 2020. i 2023. godine. Ove godine nastupio je 16. put.

Uoči turnira govorio je o lepim uspomenama, a sada je iza njega meč koji bi mogao da bude poslednje poglavlje njegove priče u Ohaju.

Uz to, ovaj nastup imao je i istorijski značaj - izlaskom na teren protiv Tirantea izjednačio je rekord Felisijana Lopeza po broju nastupa u istoriji Masters 1000 turnira, sa 139 učešća.

Ironija je brutalna: izjednačio je veliki rekord, a zatim doživeo jedan od najtežih poraza u Sinsinatiju.

Sada sve oči ka US Openu

Đoković je sada eliminisan, ali nema mnogo vremena za razmišljanje.

Sledi US Open, a cilj je poznat - borba za 25. grend slem titulu.

I zato ovaj poraz može da bude mnogo više od običnog ranog ispadanja.

Novak je u Sinsinatiju pokazao da i dalje može da blista - prvi set je dobio sa 6:2. Ali ono što se potom dogodilo otvorilo je mnogo ozbiljnija pitanja.

Da li je ovo bio samo loš dan u brutalnim uslovima ili znak da telo počinje da postavlja granice koje ni Novak više ne može da ignoriše?

Odgovor će verovatno stići već u Njujorku.

A Sinsinati? Možda je Novak tamo upravo odigrao poslednji ples.