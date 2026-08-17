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Novak Đoković i Arina Sabalenka zaigraće zajedno na US Openu, a najbolja teniserka sveta sada je otkrila kako je došlo do spektakularnog dogovora.

Posle pobede u Sinsinatiju dobila je pitanje ko je koga pozvao u miks dubl, a njen odgovor je nasmejao sve.

"Pa znate kako, Novak me je preklinjao da igram sa njim... Rekla sam mu: 'Znaš šta? Pomoći ću ti, legendo. Hajde da se zabavimo i da pokušamo da osvojimo titulu.' Istina je sve. Igraćemo zajedno. Biće baš zabavno. Veoma sam uzbuđena", rekla je nasmejana Sabalenka.

Đoković i Sabalenka nalaze se na listi prijavljenih parova za US Open miks dubl, koji će se održati od 24. do 26. avgusta, neposredno pred početak glavnog dela turnira.

A zanimljivo je da se ova priča kuva već mesecima.

Još tokom Australijan opena u januaru, Sabalenka je otvoreno govorila da bi volela da zaigra sa Novakom u miksu. Tada je kroz šalu poručila da čeka Đokovićevu poruku u kojoj bi joj objasnio da je ona njegova "dream partner", odnosno idealna partnerka.

"Još čekam tu dugu poruku od njega, kako bi voleo da igra sa mnom i da sam njegova idealna partnerka. Još čekam poruku. Nikad je nisam dobila", šalila se tada Sabalenka.

Sada je, očigledno, poruka stigla.

Njih dvoje su već imali priliku da budu sa iste strane mreže - igrali su zajedno na egzibicionom meču uoči Australijan opena 2024. godine, a njihovo prijateljstvo je u međuvremenu postalo veoma blisko. Sabalenka je više puta govorila da ceni Novakove savete, dok je WTA ranije pisao i o njihovom druženju van terena.

1/5 Vidi galeriju Trening Novaka i Arine u Njujorku Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Posebno je zanimljivo što će njihov nastup biti deo potpuno promenjenog formata miks dubla na US Openu. Takmičenje je pomereno u nedelju pre glavnog dela turnira, uz skraćeni format mečeva u ranijim rundama, kako bi na teren privuklo najveće zvezde svetskog tenisa.

A ambicije slavnog tandema su jasne - ne dolaze samo da se zabave.

Sabalenka je već poručila da sa Novakom želi da napadne titulu, a njihovo partnerstvo privlači ogromnu pažnju upravo zbog kombinacije najboljeg srpskog tenisera svih vremena i trenutno prve teniserke sveta.

Novak i Sabalenka će tako vrlo brzo imati priliku da pokažu kako funkcionišu kada se nađu na istoj strani terena. Jedno je sigurno - publika u Njujorku imaće šta da vidi.