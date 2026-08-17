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Veliki šok dogodio se na Mastersu u Sinsinatiju - Ben Šelton je eliminisan već u drugom kolu! Amerikanac, koji je nedavno osvojio Masters u Kanadi, nije uspeo da nastavi fantastičnu seriju, pošto ga je Portugalac Žaime Farija savladao sa 2:0, po setovima 6:4, 6:4.

Farija, trenutno 79. igrač sveta, napravio je najveću pobedu u karijeri, dok je Šelton doživeo bolan udarac samo nekoliko dana nakon što je u Montrealu odbranio titulu i osvojio svoj drugi Masters trofej.

Amerikanac je imao status šestog nosioca u Sinsinatiju, ali nije uspeo da opravda tu ulogu. Meč je trajao sat i 50 minuta, a Farija je sa po jednim brejkom u svakom setu stigao do ogromnog trijumfa.

A ovaj rezultat posebno može da obraduje Novaka Đokovića.

Srbin je i sam doživeo šokantan kraj u Sinsinatiju, pošto je u svom prvom meču posle Vimbldona izgubio od Argentinca Tijaga Agustina Tirantea sa 2:6, 6:4, 6:4. Đoković je tokom meča imao velikih fizičkih problema zbog vrućine i vlage, a posle poraza govorio je i o zdravstvenom problemu koji mu se pogoršava u takvim uslovima.

1/7 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Ipak, ono što se dogodilo Šeltonu za Novaka predstavlja dobru vest u borbi za što bolju poziciju pred US Open.

Šelton je posle osvajanja Kanade napravio veliki pritisak na Đokovića na rang-listi, ali je ranim ispadanjem u Sinsinatiju ostao bez mogućnosti da preskoči Srbina.

Posebno je zanimljivo što je Šelton prošle godine u Sinsinatiju stigao do četvrtfinala, pa mu se sada briše 190 bodova, što znači da će skliznuti na osmu poziciju, dok je Novak i dalje peti na listi.

ATP lista Foto: Screenshot