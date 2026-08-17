Slušaj vest

Novak Đoković je u intervjuu za španski, ili prezicnije katalonski "Sport" govorio o dokumentarcu koji će uskoro biti dostupan javnosti za gledanje. Tom prilikom je govorio i o drugim temama, a jedno pitanje ga je navelo da otkrije plan za kraj karijere.

"Nadam se da ću završiti karijeru u Los Anđelesu. Voleo bih da dođem do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine. Mislim da mogu to da ostvarim, ali videćemo. Zavisiće od toga kako će moje telo reagovati i od mnogih drugih okolnosti", rekao je Đoković i dodao:

"I dalje je tenis centar mog profesionalnog života, ali želim da pronađem ravnotežu. Nadam se da ću doći do Olimpijskih igara i završiti karijeru na taj način, sa zastavom Srbije na ramenima“.

Upravo je na Olimpijskim igrama ostvario jednu od najvećih pobeda i to u Parizu kada je osvojio zlato.

"To je verovatno bio najvažniji trenutak mog života i karijere".

Novak Đoković Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Upitan je o nazivu dokumentarca "Wolf in Winter".

"U najtežim okolnostima pronađeš unutrašnju snagu i samopouzdanje koji ti omogućavaju da nastaviš dalje“.

Na pitanje da li se zbog nečega kaje nakon što je pogledao dokumentarac, Đoković je odgovorio kratko:

"Ne. Ne kajem se ni zbog čega".

Srpski teniser je poručio da su sve odluke deo njegovog puta i da ne bi menjao prošlost.

"Nisam uvek donosio najpametnije odluke, ali sva ta iskustva deo su temelja na kojima su izgrađeni moj život, karakter i osoba koja sam danas", rekao je Đoković.

Kurir sport/sport.es

Ne propustiteTenisAMERIKANCI U NEVERICI, NOVAK TRLJA RUKE! Šelton doživeo šok u Sinsinatiju - evo zašto je to važno za Đokovića!
Ben Šelton
Tenis"NOVAK ME PREKLINJAO!" Hit priča - Sabalenka otkrila kako je pao dogovor sa Đokovićem: "Rekla sam mu - pomoći ću ti, legendo!"
Arina Sabalenka i Novak Đoković
TenisLEPOTICA IZ SREBRENICE JE ZA OVO "KRIVA"! SINER LUDOVAO NA SVADBI SVETSKOG REKORDERA! Isplivale fotke sa proslave, Italijan u centru pažnje! FOTO
Screenshot 2026-08-13 171814.png
TenisFEDERER ZA JEDAN DAN IZGUBIO PREKO 50 MILIONA! Švajcarac doživeo ogroman i totalno neočekivani udarac
Mirka Federer, Rodžer Federer

Bonus video:

00:42
Novak Đoković u Sinsinatiju sa kinezi trakama Izvor: Arena tenis