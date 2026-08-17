ĐOKOVIĆ OTKRIO KADA ZAVŠRAVA KARIJERU! "Sa zastavom Srbije na ramenima..."
Novak Đoković je u intervjuu za španski, ili prezicnije katalonski "Sport" govorio o dokumentarcu koji će uskoro biti dostupan javnosti za gledanje. Tom prilikom je govorio i o drugim temama, a jedno pitanje ga je navelo da otkrije plan za kraj karijere.
"Nadam se da ću završiti karijeru u Los Anđelesu. Voleo bih da dođem do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine. Mislim da mogu to da ostvarim, ali videćemo. Zavisiće od toga kako će moje telo reagovati i od mnogih drugih okolnosti", rekao je Đoković i dodao:
"I dalje je tenis centar mog profesionalnog života, ali želim da pronađem ravnotežu. Nadam se da ću doći do Olimpijskih igara i završiti karijeru na taj način, sa zastavom Srbije na ramenima“.
Upravo je na Olimpijskim igrama ostvario jednu od najvećih pobeda i to u Parizu kada je osvojio zlato.
"To je verovatno bio najvažniji trenutak mog života i karijere".
Upitan je o nazivu dokumentarca "Wolf in Winter".
"U najtežim okolnostima pronađeš unutrašnju snagu i samopouzdanje koji ti omogućavaju da nastaviš dalje“.
Na pitanje da li se zbog nečega kaje nakon što je pogledao dokumentarac, Đoković je odgovorio kratko:
"Ne. Ne kajem se ni zbog čega".
Srpski teniser je poručio da su sve odluke deo njegovog puta i da ne bi menjao prošlost.
"Nisam uvek donosio najpametnije odluke, ali sva ta iskustva deo su temelja na kojima su izgrađeni moj život, karakter i osoba koja sam danas", rekao je Đoković.
Kurir sport/sport.es
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