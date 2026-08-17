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Novak Đoković je u intervjuu za španski, ili prezicnije katalonski "Sport" govorio o dokumentarcu koji će uskoro biti dostupan javnosti za gledanje. Tom prilikom je govorio i o drugim temama, a jedno pitanje ga je navelo da otkrije plan za kraj karijere.

"Nadam se da ću završiti karijeru u Los Anđelesu. Voleo bih da dođem do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine. Mislim da mogu to da ostvarim, ali videćemo. Zavisiće od toga kako će moje telo reagovati i od mnogih drugih okolnosti", rekao je Đoković i dodao:

"I dalje je tenis centar mog profesionalnog života, ali želim da pronađem ravnotežu. Nadam se da ću doći do Olimpijskih igara i završiti karijeru na taj način, sa zastavom Srbije na ramenima“.

Upravo je na Olimpijskim igrama ostvario jednu od najvećih pobeda i to u Parizu kada je osvojio zlato.

"To je verovatno bio najvažniji trenutak mog života i karijere".

1/7 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Upitan je o nazivu dokumentarca "Wolf in Winter".

"U najtežim okolnostima pronađeš unutrašnju snagu i samopouzdanje koji ti omogućavaju da nastaviš dalje“.

Na pitanje da li se zbog nečega kaje nakon što je pogledao dokumentarac, Đoković je odgovorio kratko:

"Ne. Ne kajem se ni zbog čega".

Srpski teniser je poručio da su sve odluke deo njegovog puta i da ne bi menjao prošlost.

"Nisam uvek donosio najpametnije odluke, ali sva ta iskustva deo su temelja na kojima su izgrađeni moj život, karakter i osoba koja sam danas", rekao je Đoković.

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